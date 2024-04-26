「聯合國減塑談判」石化遊說人士爆衝 數量達與會科學家3倍

談判主席巴爾迪維索在會談中表示，他對明年能成功簽署一項減塑條約充滿信心。（法新社）

2024/04/26 00:31

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國於24日在加拿大渥太華舉辦全球減塑談判，175國的代表出席，共同制定全球的塑膠公約。但數據顯示，支持石化產業的與會人員，相比上次會議增加37%，不僅總數超過歐盟代表，更是與會科學家的3倍。談判人士表示，支持者數量令人不安，談判局面恐怕有失公平。

根據英國《衛報》報導，數據顯示，支持石化燃料、石化產業的遊說人士數量，在聯合國談判中增加了三分之一以上，登記參加此次談判的人數是196名，與上次在肯亞首都奈洛比（Nairobi）舉辦時登記的143名人士相比，增加了37%。

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據報導，塑膠產量提升是石化燃料產業於未來計畫的重要一步，這代表任何限制其生產的「嘗試」，像是聯合國會談中的討論，都會對石化相關產業獲利構成明顯威脅。而石化產業支持者在會議中的人數，不但超過歐盟代表人數，人數也是與會的獨立科學家的3倍。

與會專家Lévi Alvarès表示，此種局面使會議中的每個人並非擁有平等機會，石化產業支持者出現在國家代表團中、獲得參加會員國會議的特權，並在閉門會議中進行討論。「不僅此次的支持者數量令人不安，在舉行會談的前幾個月，世界各地甚至有石化產業的遊說活動。」

參加此次會談的綠色和平（Greenpeace）組織代表團團長福布斯（Graham Forbes）表示，石化相關產業的影響力與日俱增並不是人們想要的，同時也不是全球氣候所需，石化燃料遊說團體正在阻止談判一項了結塑膠危機的條約。福布斯呼籲，聯合國成員國必須盡速落實一項全球塑膠條約，減少塑膠產量並結束一次性塑膠產品。

據報導，世界前六大石油公司之一「BP」（British Petroleum）預計2020至2040年間，塑膠將佔其石油需求淨成長的95%。而國際能源總署（IEA）估計，到2040年時，全球塑膠需求將會構成石油、天然氣開採成長量的45%。

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