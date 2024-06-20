炎熱！高溫上看36度 午後恐有雷陣雨
2024/06/20 06:47
蔡百靈／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（20日）各地多為多雲到晴天氣，午後中部以北、東半部地區及南部山區仍容易出現局部短暫雷陣雨，且部分地區雨勢較大，請留意天氣變化。另外，東南部及恆春半島不定時會發生零星短暫陣雨，中南部清晨至上午也有機會出現零星降雨。
氣溫方面，各地高溫約32至35度，中南部及花東地區有局部36度以上高溫發生機率，天氣較炎熱，外出活動請注意防曬並適時補充水分。
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空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區則為「普通」等級。
21日至23日各地多為多雲到晴天氣，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨；中部以北、東北部、東部地區午後有局部短暫雷陣雨；其他山區有零星短暫雷陣雨；中南部地區清晨至上午亦有零星短暫陣雨。
24日、25日東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
26日各地多為多雲到晴天氣，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。
國際都市氣象：
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|26 ~ 35
|27~ 35
|28 ~ 34
|26 ~ 31