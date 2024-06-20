為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

炎熱！高溫上看36度 午後恐有雷陣雨

中央氣象署表示，今各地多為多雲到晴天氣，午後中部以北、東半部地區及南部山區仍易出現局部短暫雷陣雨。（本報資料照）

中央氣象署表示，今各地多為多雲到晴天氣，午後中部以北、東半部地區及南部山區仍易出現局部短暫雷陣雨。（本報資料照）

2024/06/20 06:47

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（20日）各地多為多雲到晴天氣，午後中部以北、東半部地區及南部山區仍容易出現局部短暫雷陣雨，且部分地區雨勢較大，請留意天氣變化。另外，東南部及恆春半島不定時會發生零星短暫陣雨，中南部清晨至上午也有機會出現零星降雨。

氣溫方面，各地高溫約32至35度，中南部及花東地區有局部36度以上高溫發生機率，天氣較炎熱，外出活動請注意防曬並適時補充水分。

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區則為「普通」等級。

21日至23日各地多為多雲到晴天氣，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨；中部以北、東北部、東部地區午後有局部短暫雷陣雨；其他山區有零星短暫雷陣雨；中南部地區清晨至上午亦有零星短暫陣雨。

24日、25日東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

26日各地多為多雲到晴天氣，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
26 ~ 35 27~ 35 28 ~ 34 26 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
熱！明天7縣市飆36度 午後慎防雷雨
2024/06/19 19:44

熱！明天7縣市飆36度 午後慎防雷雨
嘉義大埔23:53規模3.5地震 最大震度台南白河3級
2024/06/20 00:07

嘉義大埔23:53規模3.5地震 最大震度台南白河3級

鳳山建設大加持 華鳳特區金築蓋好宅
週四高溫飆36度 紫外線爆表防熱傷害
2024/06/19 21:17

週四高溫飆36度 紫外線爆表防熱傷害
獨家》飛花蓮遇大雷雨無法降落 華信班機折返高雄
2024/06/19 19:29

獨家》飛花蓮遇大雷雨無法降落 華信班機折返高雄
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播