炎熱！高溫上看36度 午後恐有雷陣雨

中央氣象署表示，今各地多為多雲到晴天氣，午後中部以北、東半部地區及南部山區仍易出現局部短暫雷陣雨。（本報資料照）

2024/06/20 06:47

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（20日）各地多為多雲到晴天氣，午後中部以北、東半部地區及南部山區仍容易出現局部短暫雷陣雨，且部分地區雨勢較大，請留意天氣變化。另外，東南部及恆春半島不定時會發生零星短暫陣雨，中南部清晨至上午也有機會出現零星降雨。

氣溫方面，各地高溫約32至35度，中南部及花東地區有局部36度以上高溫發生機率，天氣較炎熱，外出活動請注意防曬並適時補充水分。

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空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區則為「普通」等級。

21日至23日各地多為多雲到晴天氣，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨；中部以北、東北部、東部地區午後有局部短暫雷陣雨；其他山區有零星短暫雷陣雨；中南部地區清晨至上午亦有零星短暫陣雨。

24日、25日東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

26日各地多為多雲到晴天氣，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 35 27~ 35 28 ~ 34 26 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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