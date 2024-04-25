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安理會交鋒！美提案禁外太空軍備競賽 遭俄否決

美國起草的聯合國安理會決議，呼籲各國防堵在外太空上演軍備競賽，24日卻遭俄羅斯否決。左為美國大使湯瑪斯-葛林斐德，右為俄羅斯大使涅班濟亞。（本報合成照）

美國起草的聯合國安理會決議，呼籲各國防堵在外太空上演軍備競賽，24日卻遭俄羅斯否決。左為美國大使湯瑪斯-葛林斐德，右為俄羅斯大使涅班濟亞。（本報合成照）

2024/04/25 13:47

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國在近日起草的一項聯合國安理會決議中，呼籲各國防堵在外太空上演軍備競賽，24日卻遭俄羅斯否決，讓美國大使痛批莫斯科此舉別有用心。中國則對此案投下棄權票。

據《路透》報導，投票在華府公開指責莫斯科開發太空反衛星核武後展開，俄羅斯堅決否認上述指控。俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）表示，莫斯科反對在太空部署核武。

決議遭否決後，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）砲轟：「今天的否決彰顯了一個疑問：為什麼要否決？如果遵守規定，為什麼不支持重申這些規定的決議？你（俄羅斯）是否隱瞞了什麼？這令人困惑，也令人遺憾。」

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）則稱華府試圖抹黑莫斯科，強調俄羅斯將盡快與安理會成員協商新的決議草案。涅班濟亞說：「我們希望禁止在外太空放置任何武器，而不僅僅是大規模殺傷性武器，但你（美國）反對這麼做……我想同樣反問：為什麼？」

聯合國的決議案文本將確認遵守《外太空條約》（Outer Space Treaty）的義務，並呼籲各國「為和平利用外太空，防止外太空軍備競賽作出積極貢獻」。

1967年的《外太空條約》要求美國與俄羅斯在內簽約國，不得在「繞地軌道」放置任何攜帶核武或其他大規模殺傷性武器的武器。

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