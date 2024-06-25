今高溫飆37度以上！連日持續午後大雷雨 吳德榮：近年少見

氣象專家吳德榮表示，過去一週每天皆有局部「大雷雨」發生，但能連續這麼多天、且還在持續中，為近年來少見。（資料照）

2024/06/25 09:08

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨（24日）各地區最高氣溫約在36至38度之間，午後持續有局部「大雷雨」，氣象專家吳德榮表示，過去一週每天皆有局部「大雷雨」發生，但能連續這麼多天、且還在持續中，為近年來少見。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今（25日）在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至下週一（7月1日）滯留鋒在華南至長江流域一帶徘徊，台灣受太平洋高壓影響，天氣大致晴朗、高溫炎熱，最高氣溫常達36至38度左右，要防曬、防中暑，避免熱傷害；今日各地區氣溫如下：北部23至37度，中部23至37度，南部25至37度，東部22至36度。

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吳德榮指出，過去一週，台灣在太平洋高壓西側，其沉降作用尚不足以完全壓制午後對流，故每天皆有局部大雷雨發生，不過能連續這麼多天、且還在持續中，為近年來少見。

未來一週台灣仍在太平洋高壓西側、午後近山區有對流發展，常擴展至其鄰近平地及山區，有局部陣雨或雷雨的機率，應注意局部伴隨雷擊、強風及瞬間大雨的大雷雨威脅，平地應防急雨積水，山區慎防坍方、落石、土石流等現象。

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