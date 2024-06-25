06/25 各報重點新聞一覽
自由時報
針對立院擴權聲請釋憲 賴︰國會不該侵害司法、監察、人民隱私
立法院院會廿一日否決「國會擴權法案」覆議，總統賴清德昨發表上任後首次敞廳談話，強調反對國會擴權不是反對改革，國會理當改革，但不該任意擴權，侵害司法、監察及人民的隱私權。基於守護憲政秩序、保護人民權利，他將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，無論釋憲結果為何，朝野都必須尊重且接受，也希望社會大眾支持。
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國中小「美籍教學助理」 8月引進75人
推動雙語教育政策，教育部今年八月新學年將引進七十五位美籍教學助理，以偏鄉學校為優先，透過課後社團、運動、陪伴閱讀、營隊等方式，協助國中小打造沉浸式英語學習環境。
多元措施強化農業供水韌性 農水署：停灌風險降到10%以下
今年台灣春雨量二二二．八毫米，是近七十年來次少，但上半年度各地供灌作業仍順利完成，主因為農業部農田水利署透過增設蓄水設施與多元水源等，讓石門水庫灌區水庫水用量首度減近三成，各灌區停灌風險從卅三％降到十％以下。
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聯合報
國會改革案賴總統聲請釋憲 藍批毀憲
賴清德總統昨對國會改革法案釋憲戰開第一槍，宣布將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，並在簽署立法院覆議案咨文時加註「審議程序引發社會高度疑慮」等意見；賴總統說，改革國會的方式應該合法合憲，他反對國會擴權而非反對國會改革，將等釋憲結果再決定是否赴立院國情報告。
磁磚雨、冷氣墜 「空中血滴子」 危機加速
任何時候走在台灣街道上，映入眼簾的鐵窗、冷氣、招牌，絕對排得上「城市異象」的前幾名，這些雜亂無章的外牆附掛物，歷任政府都曾提過要改變，多年來卻始終無解，日復一日，直到近年「磁磚雨」多了，斑駁的牆面補了又補，加入異象行列。隨著房子老了，不再是城市美不美的問題，已威脅到行人生命安全，四○三大地震後更加快轉。
中國時報
釋憲出爐前 賴拒赴立院
國會改革法案進入釋憲戰！行政院提出國會改革覆議案21日遭立法院否決後，賴清德總統24日雖然簽署國會改革相關法律案，但隨即宣布將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，並表明在大法官釋憲結果未出來前，不會至立法院進行國情報告。台南市議會國民黨團痛批，賴清德擔任台南市長時，曾長達232天不進議會，擔任總統後，又提出反國會改革釋憲、定暫時處分作為，堪稱進化版的「不進議會4.0」。
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俄遭恐攻 副主教被割喉 15警殉職
俄羅斯南部的達吉斯坦共和國（Dagestan）23日有2座城市發生恐怖攻擊事件，CNN指恐攻至少釀19死，包括15名警察、1名東正教副主教。達吉斯坦當局在展開反恐行動後宣布，6名槍手已被「清算」，並試圖將烏克蘭與襲擊行動連結，但未提供確切證據。