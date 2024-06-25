06/25 各報重點新聞一覽

賴清德總統昨呼籲在野黨在大法官做出釋憲結果前不宜貿然採取行動，未來對於釋憲結果朝野都應該接受。（記者陳昀攝）

2024/06/25 07:31

自由時報

針對立院擴權聲請釋憲 賴︰國會不該侵害司法、監察、人民隱私

立法院院會廿一日否決「國會擴權法案」覆議，總統賴清德昨發表上任後首次敞廳談話，強調反對國會擴權不是反對改革，國會理當改革，但不該任意擴權，侵害司法、監察及人民的隱私權。基於守護憲政秩序、保護人民權利，他將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，無論釋憲結果為何，朝野都必須尊重且接受，也希望社會大眾支持。

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國中小「美籍教學助理」 8月引進75人

推動雙語教育政策，教育部今年八月新學年將引進七十五位美籍教學助理，以偏鄉學校為優先，透過課後社團、運動、陪伴閱讀、營隊等方式，協助國中小打造沉浸式英語學習環境。

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多元措施強化農業供水韌性 農水署：停灌風險降到10%以下

今年台灣春雨量二二二．八毫米，是近七十年來次少，但上半年度各地供灌作業仍順利完成，主因為農業部農田水利署透過增設蓄水設施與多元水源等，讓石門水庫灌區水庫水用量首度減近三成，各灌區停灌風險從卅三％降到十％以下。

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聯合報

國會改革案賴總統聲請釋憲 藍批毀憲

賴清德總統昨對國會改革法案釋憲戰開第一槍，宣布將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，並在簽署立法院覆議案咨文時加註「審議程序引發社會高度疑慮」等意見；賴總統說，改革國會的方式應該合法合憲，他反對國會擴權而非反對國會改革，將等釋憲結果再決定是否赴立院國情報告。

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磁磚雨、冷氣墜 「空中血滴子」 危機加速

任何時候走在台灣街道上，映入眼簾的鐵窗、冷氣、招牌，絕對排得上「城市異象」的前幾名，這些雜亂無章的外牆附掛物，歷任政府都曾提過要改變，多年來卻始終無解，日復一日，直到近年「磁磚雨」多了，斑駁的牆面補了又補，加入異象行列。隨著房子老了，不再是城市美不美的問題，已威脅到行人生命安全，四○三大地震後更加快轉。

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中國時報

釋憲出爐前 賴拒赴立院

國會改革法案進入釋憲戰！行政院提出國會改革覆議案21日遭立法院否決後，賴清德總統24日雖然簽署國會改革相關法律案，但隨即宣布將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，並表明在大法官釋憲結果未出來前，不會至立法院進行國情報告。台南市議會國民黨團痛批，賴清德擔任台南市長時，曾長達232天不進議會，擔任總統後，又提出反國會改革釋憲、定暫時處分作為，堪稱進化版的「不進議會4.0」。

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俄遭恐攻 副主教被割喉 15警殉職

俄羅斯南部的達吉斯坦共和國（Dagestan）23日有2座城市發生恐怖攻擊事件，CNN指恐攻至少釀19死，包括15名警察、1名東正教副主教。達吉斯坦當局在展開反恐行動後宣布，6名槍手已被「清算」，並試圖將烏克蘭與襲擊行動連結，但未提供確切證據。

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教育部招美籍教學助理進入中小學協助教學，今年8月新學年將引進75人。（教育部提供）

農田水利署表示，石門水庫灌區水庫水用量首度減近三成。（資料照）

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