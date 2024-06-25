多元措施強化農業供水韌性 農水署：停灌風險降到10%以下

農田水利署表示，石門水庫灌區水庫水用量首度減近三成。（資料照）

2024/06/25 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕今年台灣春雨量二二二．八毫米，是近七十年來次少，但上半年度各地供灌作業仍順利完成，主因為農業部農田水利署透過增設蓄水設施與多元水源等，讓石門水庫灌區水庫水用量首度減近三成，各灌區停灌風險從卅三％降到十％以下。

增設蓄水設施 科技管理埤塘

因應極端氣候，前瞻基礎建設加強水資源韌性，農水署長蔡昇甫表示，今年春雨少，降雨時間跟空間也分布不均，透過近年廣設的帶狀蓄水池，並在汛期前清淤水庫增加蓄水空間，以蓄豐濟枯方式調度水資源，最快年底將通水的濁幹線與北幹線串接工程等，未來也可協助水資源調度。

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軟體管理也同步精進，蔡昇甫表示，透過物聯網等科技工具管理埤塘，在各重要圳路、田地布置感測器，即時掌握渠道水量與降雨量，下半年農業用水審慎樂觀。

石門水庫灌區部分，蔡昇甫指出，年初迄今，石門水庫流量僅一．六六億噸，比二○二○至二○二一年百年大旱同期減少六三七二萬噸，因提前準備埤塘儲水、輔導農民錯開整田期、善用田間有效雨量、埤塘水、實施輪灌，並啟用抗旱水井等措施奏效，已順利完成灌溉。

此外，農水署也與水利署及地方合作，抽取符合灌溉水質標準的河川水、溪流水等多元水源補充，今年一期作迄今，自石門水庫供應的水量為九一一八萬立方公尺，跟百年大旱前比，減少供應五三○七萬立方公尺、約一座湖山水庫蓄水量。

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