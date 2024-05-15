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單親媽先悶殺9歲女再殺6歲兒 想輕生被閨密阻止

蘇女昨天殺害兒女後，被警方帶回偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

蘇女昨天殺害兒女後，被警方帶回偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

2024/05/15 11:44

〔記者陸運鋒／新北報導〕單親媽蘇姓女子昨天在新北市中和某汽車旅館，將6歲兒子及9歲女兒用枕頭活活悶死；警方發現，根據現場跡證顯示，蘇女其實已經規劃好，打算將兒女殺害後再輕生，但被來探視的閨密發現後阻止。

據了解，獨自扶養兒女的蘇女，原本在保養品公司擔任銷售員，每天要去配合的百貨公司專櫃推銷客人產品，若是週年慶旺季期間，收入還算是過得去，但若遇上淡季的話，每個月收入不敷出，偶爾會向身邊的親友借錢渡日，長期壓力之下罹患憂鬱症，需服用安眠藥物才能入睡。

據查，蘇女在4個多月前，從父親口中得知祖母罹患重病，毅然決然將工作辭掉後，搬回老家樓下，以便就近協助父親照顧祖母，但這段期間沒有收入，還是靠著跟親友借錢過生活。

警方調查，蘇女因生活過得不如意，因此動了殺害兒女後再輕生的念頭，於是在母親節深夜11時許，帶著一家3口的簡單衣物及家當，攔了計程車入住汽車旅館，翌日請徐姓女閨密送餅乾及零食前來，而徐女到場後，見其兒女在看電視，但與蘇女的聊天中，得知她生活過得不如意，當時就覺得不太對勁。

據了解，蘇女昨天凌晨先拍下兒女熟睡的樣貌後，上傳至個人臉書當成封面照，之後開始飲酒及吸食毒品K他命，而後在上午9時許時，先用枕頭將9歲大的女兒悶死，但因女兒不斷掙扎，因此在她手臂上留下抓痕，等到確定女兒死亡後才鬆手，過了1個小時左右，再用同一個枕頭將兒子悶死。

偵辦警方透露，蘇女昨夜間停止偵訊後，呆坐在拘留室時面無表情，而晚餐則吃了水餃，直到凌晨3時許覺得疲累才入睡，看不出有任何異狀，今早製作警詢筆錄時，心情相當平穩，但是一看見兒女的照片後，只見她眼眶逐漸泛紅，隨後在偵訊室放聲大哭，隨後拿衛生紙讓其擦拭。

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警方封鎖現場調查採證。（資料照）

警方封鎖現場調查採證。（資料照）

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