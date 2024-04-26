「ACE王牌交易所」詐1200人得手8億 檢起訴名律師王晨桓等32人

國內知名律師大所之一的「建業法律事務所」所長王晨桓，因涉與ACE王牌交易所勾結而被起訴。（擷取自建業法律事務所）

2024/04/26 10:27

〔記者王定傳／台北報導〕「ACE王牌交易所」涉嫌利用俗稱的「垃圾幣、空氣幣」等虛擬貨幣，從1200多位被害者手中詐得近8億元，另涉洗錢規模達22億元，台北地檢署今依加重詐欺、違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法等，起訴主謀即自稱「系統之神」的林耿弘、ACE創辦人潘奕彰、建業法律事務所所長王晨桓共32人。

檢警調查，林、潘等人明知MOCT幣（魔券幣）、CSO幣、FITC幣、NFTC等虛擬貨幣（俗稱垃圾幣），本質僅為以電腦程式產出電子訊號，鑄造成本低廉，並無實際應用前景，竟自2019年起，透過犯罪組織分工，編寫不實虛擬貨幣白皮書，並經營王牌交易所、ProEx交易所，將上述虛擬貨幣於交易所上架，利用一般人對虛擬貨幣欠缺充分認識情況，再藉由成立IMBA直銷團隊及各分會推銷、於網路散布不實新聞及在交易所操縱幣價等手段，詐得近8億元。

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檢方調查，林男等人另涉洗錢高達22億元，研判這筆款項是詐銷各式虛擬貨幣及區塊鏈相關產品等的犯罪所得；林男等人將款項分批搬運、藏匿於雙北市各處，再輾轉挪為他用，或在宜蘭購買精舍等，藉此製造金流斷點。

檢方還查出，王晨桓除涉教導王男修改集團所發行、虛構專業團隊成員的白皮書，安排虛擬貨幣得以兌換實體商品或服務，及上架至國外的交易所，讓民眾覺得這些垃圾幣有價值可供流通；不僅如此，他與另名律師魏婉菁涉洩漏偵查秘密給當事人。

最扯的是，檢方還查出，王晨桓還涉幫助林耿弘躲藏，以躲避檢警查緝，另又涉嫌以話術「可以協助聘請退伍軍人及專業人士，排除公司周圍危險狀況，但需支付高額費用」，向擔心遭人監控、對人身危安存有恐懼的茶行老闆詐得7227萬餘元。

本案由北檢主任檢察官曾揚嶺、檢察官陳玟瑾指揮新北市刑大、調查局台北市調查處共同偵辦，期間發動三次行動，除將林耿弘、潘奕彰、王晨桓等14人聲押禁見獲准外，共扣得價值近6億餘元不法所得，其中包含麥拉倫超跑等物。

檢方認為，林、潘、要角林若蕎、陳錦暘等4人，彼此利用專業知識、幣圈影響力相互勾結，聯手誆騙民眾，危害社會經濟秩序至鉅，所涉情節及惡性均屬重大，犯後又矢口否認犯行，請法院判處應20年以上徒刑。

檢方並認為，王晨桓身為知名法律事務所長，竟勾結詐團，參與犯罪組織，洩漏偵查秘密，提供房屋藏匿通緝，並扮演「軍師」角色協助詐團塑造垃圾幣具流通性假象等行為，且犯後毫無悔意，建請量處12年以上徒刑。

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