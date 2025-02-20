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    廣州暨大等3校隸屬中國統戰部 教長：不再採認學歷、禁合作交流

    教育部長鄭英耀今天表示，不再採認隸屬中國統戰部的大學學歷。（教育部提供）

    教育部長鄭英耀今天表示，不再採認隸屬中國統戰部的大學學歷。（教育部提供）

    2025/02/20 11:10

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    〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部宣布禁止我國學校與中國統戰部直轄的中國華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院等交流、合作、就讀。部長鄭英耀今出席114年全國大專校院校長會議時表示，這些學校可能存有特別政治目的，學歷未來將不再採認，會由國教署發文提醒高中端學校，而尚未正式宣布前已就讀之學生，則會思考救濟程序。

    教育部長鄭英耀表示，大學學術交流、年輕人有更多國外的學習機會，本來就是應該被鼓勵的，但若是因為在學習、學術上、學習過程中有另外的特別政治目的，應該被禁止、被限制，盼藉此次會議與所有大學校長分享，應對這些學校終止學術交流合作。

    由於廣州暨南大學已直屬中國統戰部管理，鄭英耀表示，先前已與該校結為姊妹校者，也希望大學暫停交流，過去並非隸屬統戰部時，會將該校視為一所以教學研究發展、人才培育為主的大學，但只要隸屬統戰部，就是屬於有特定目的，不是單純學術取向的大學，停止合作是必要的。

    鄭英耀提到，這是既定政策，學校若違反規定，將會扣減獎補助款作為課責；而這些隸屬中國統戰部的大學，學生主要來源還是在高中職，目前還有約2100位學生就讀中，因此後續會由國教署發文給高中端禁止，提醒校方應給予學生更自由的學習空間。

    在學歷採認部分，鄭英耀指出，未來將不會再採認這些學校的學歷，但在法令尚未正式宣布前的過渡期，可能有些學生不瞭解這個情況已經去就讀，教育部將會研擬相關救濟程序。

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