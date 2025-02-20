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    獨家》不只助理費 知情人士爆林岱樺疑另涉向工業區廠商強索「不樂之捐」

    民進黨立委林岱樺疑涉助理費案遭檢調搜索、約談，知情人士透露，林除了涉詐助理費外，也傳出她與轄區某寺廟勾結，向工業區廠商強索「不樂之捐」。（翻攝林岱樺臉書粉專）

    民進黨立委林岱樺疑涉助理費案遭檢調搜索、約談，知情人士透露，林除了涉詐助理費外，也傳出她與轄區某寺廟勾結，向工業區廠商強索「不樂之捐」。（翻攝林岱樺臉書粉專）

    2025/02/20 11:46

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕民進黨立委林岱樺疑涉助理費案今被檢調搜索、約談，知情人士透露，林除了涉詐助理費外，也傳出她與轄區某寺廟勾結，向工業區廠商強索「不樂之捐」，除了林岱樺本人和服務處主任、助理等人遭約談外，廟方人員也疑似被檢調一併帶走，但相關案情仍待檢調釐清。

    已連任7屆的民進黨立委林岱樺近期佈局參選高雄市長，企圖接班陳其邁成為下一任市長，加上她在黨內民調一直高居第一，此次陷入助理費風波，勢必衝擊她的選情和佈局，因此林岱樺被帶進調查局南部機動組時，才會突然手拿一張白紙，對著媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」。

    據悉，林岱樺地方選民服務做得相當好，但也「用人用得很凶」，在她底下當過助理的人都待不久，此次陷入助理費風波，不排除是過去手底下的人「挾怨報復」。

    此外，據知情人士透露，林岱樺之前曾被爆出和選區內的某寺廟向工業區廠商強索「不樂之捐」，當時林岱樺曾出面喊冤，強調「沒有施壓」、「也沒有經手錢、也沒處理後續」，不清楚哪些廠商有贊助，但這次搜索行動中，疑有廟寺方人員也被檢調一併帶回，相關案情仍待進一步釐清。

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