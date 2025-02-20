為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    傅崐萁、萬美玲都待過！中國兩大學直隸統戰部 我禁交流就讀

    曾就讀廣州暨南大學政治人物

    曾就讀廣州暨南大學政治人物

    2025/02/20 08:25

    〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕依我國安情資，中國統戰部直接管轄中國的華僑大學及廣州暨南大學，目前已吸收2100名台灣高中職畢業生就讀中。教育部長鄭英耀將於今日全國公私立大學校長會議中宣布，為保護我國青少年免於被統戰，教育部全面禁止我國公私立大學和這兩校交流合作，並禁止我國高中職校方鼓勵或配合代辦協助學生前往就讀，學校如不配合將扣減獎補助款。

    已吸收2100名台灣學生就讀

    我國每年約有1、2千名高中畢業生赴中國讀書，中國統戰部轄下的華僑大學和廣州暨大也積極向我高中生招手，凡學測語文、數學及英文任一科達均標、22歲以下，即達入學門檻，還祭出「國家級、省級、校級」三級的台灣學生獎學金及首年全免學費等誘因。

    鄭英耀表示，為培育青少年國家意識和國際視野，到不同地方學習原本是好事，但進入中國統戰部直接管轄的大學就讀，帶有非關教育之特定目的，基於國家安全及保護我國青少年，教育部將禁止我國學校與該兩校交流合作。

    據國安情資，中國華僑大學和廣州暨南大學目前各有約600名和1500名台灣高中職畢業生就讀。記者昨天瀏覽廣州暨南大學官網，學校簡介直接寫明該校直屬中央統戰部管理。

    台灣曾就讀廣州暨南大學的政治人物有立委傅崐萁、萬美玲；台東縣議會副議長林琮翰；台北漁產公司董事長鄭世維等，皆為國民黨籍。另還包括國民黨中常委邱素蘭、曾與郭台銘搭檔競選正副總統的藝人賴佩霞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播