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王晨桓涉ACE王牌交易所詐欺案起訴求刑12年 另誆騙茶商詐得7227萬

國內知名律師大所之一的「建業法律事務所」所長王晨桓，竟涉嫌對茶葉行老闆施詐而被起訴。（擷取自建業法律事務所）

國內知名律師大所之一的「建業法律事務所」所長王晨桓，竟涉嫌對茶葉行老闆施詐而被起訴。（擷取自建業法律事務所）

2024/04/26 12:08

〔記者王定傳／台北報導〕檢警偵辦ACE王牌交易所詐欺案，另查出建業法律事務所長王晨桓曾任苗栗縣某茶葉公司法律顧問，但他卻涉嫌向何姓業者誆稱：「可協助聘請退伍軍人及專業人士，排除公司周圍危險狀況，但需支付高額費用」，等被害者反映茶行周遭出現不明人車時，還鬼扯稱：「是縣政府叛徒借的車，來刺探」、「已擊落低軌衛星」、「剛剛據報，打下一架無人機」，前後共詐得7227萬餘元。

檢警調查，王男在2019年擔任該茶行法律顧問，協助處理茶行稅務及營造糾紛案件，王因此發現何男及其特助在茶葉公司地所山區時常聽到疑似槍聲，懷疑遭人監控而對人身危安存有恐懼。

檢警調查，王男竟涉嫌向何男誆稱：「可協助聘請退伍軍人及專業人士，排除公司周圍危險狀況，但需支付高額費用」，等被害者反應聽見不明聲響，或看到空中及山上有不明光芒時，竟傳訊詭扯：「是縣政府叛徒借的車，來刺探」、「已擊落低軌衛星」、「剛剛據報，打下一架無人機」、「沒問題，『長輩』已協助處理掉，都對方人馬」、「有掌握到，抓人，他們今天損失慘重」、「美國人複驗，黑車有問題」等。

被害者因誤信王男有能力處理茶葉公司周圍危安狀況，從2010年起至今年1月間，總計受騙7227萬餘元。

台北地檢署偵辦「ACE王牌交易所」詐欺案，今依加重詐欺、違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法等，起訴主謀即自稱「系統之神」的林耿弘、ACE創辦人潘奕彰、建業法律事務所所長王晨桓共32人。

檢方認為，王晨桓身為知名法律事務所長，竟勾結詐團，參與犯罪組織，洩漏偵查秘密，提供房屋藏匿通緝，並扮演「軍師」角色協助詐團塑造垃圾幣具流通性假象等行為，且犯後毫無悔意，建請量處12年以上徒刑。

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