77歲黎智英獄中健康惡化「時日無多」 兒籲美英加快營救

傳媒大亨黎智英的兒子黎崇恩17日出席在瑞士舉行的日內瓦人權與民主峰會，手持黎智英的照片。（歐新社）

2025/02/19 11:25

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港民主派人士、傳媒大亨黎智英被控違反《香港國安法》等罪，關押至今逾4年。他的兒子黎崇恩近日表示，身陷香港監獄的黎智英健康狀況惡化，「時間不多了」，呼籲美國和英國加快解救黎智英。

綜合外媒報導，黎智英擁有中英雙重國籍，其因在2019年席捲香港的民主抗議活動中，支持學生運動，於2020年8月被當局以違反《香港國安法》為由逮捕。

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《香港國安法》於2020年6月30日施行，對北京廣泛定義的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖主義和勾結外國或境外勢力這4大罪名，最高可判處終身監禁。

今年77歲的黎智英，去年1月拒絕當局強加於他的「串謀勾結外國勢力」和「煽動叛亂罪」罪名，聲稱自己無罪。

黎崇恩17日在日內瓦舉行的人權與民主峰會前表示，黎智英患有糖尿病，「他（黎智英）的身體正在崩潰……這類似於酷刑。」他還說：「留給我父親的時間已經不多了。」

黎崇恩敦促美國總統川普（Donald Trump）和英國首相施凱爾（Keir Starmer）等國家領導人採取緊急行動，營救他的父親。黎智英已被單獨監禁逾4年，聯合國專家對這種監禁方式表示譴責。

對此，香港政府表示，香港「對黎崇恩製造的虛假信息和誹謗言論表示強烈反對，並拒絕接受。」

中國常駐日內瓦代表團則稱有關黎智英健康狀況的說法是「誹謗性的」。

傳媒大亨黎智英的兒子黎崇恩在瑞士舉行的日內瓦人權與民主峰會前，手持印有黎智英肖像的別針。（路透）

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