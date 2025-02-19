桃園副市長王明鉅親戚遭騙1500萬！不信警察 反求助詐團律師落圈套

桃園市副市長王明鉅證實，他的親屬被詐騙集團盯上，慘被騙走1500萬元鉅款。（資料照）

2025/02/19 10:55

〔記者余瑞仁／桃園報導〕詐騙集團猖獗，桃園市副市長王明鉅的親人也傳出受害，慘被詐團夥同不肖律師配合捲走1500萬元。

桃園檢警去年偵辦一夥詐騙集團，發現假檢警集團正向王明鉅的親屬行騙，「真警察」通知被害人報案，對方卻反向詐團求助，由詐團介紹委任陳姓律師配合繼續行騙，王的親屬為此將房產抵押3000萬元，前後被騙走1500萬元，最後才發現受騙報案，桃園地檢署去年底陸續聲押陳姓律師等4名嫌犯獲准，近日已依詐欺等罪嫌提起公訴。

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對此，王明鉅今天受訪表示，「不是我的家人，是我親戚受害」，親戚的子女都已成年，對於案情他也不清楚，也是後來才知道有不肖律師介入，尊重司法調查。

檢警調查，這夥詐團於2024年1月打電話給王的女性親戚，以老梗誆稱對方個資、銀行帳戶被冒用，涉及洗錢案，須配合調查，否則恐牽涉其子女，她非常緊張，因此加入假檢警集團的Line帳號，還將名下的不動產拿去借貸3000萬元。

去年3月10日，該詐團旗下車手因為其他案件在彰化縣取款時被逮，警方調查時發現一紙詐團要給王親戚的「請求暫緩執行凍結令申請書」，警方因此致電給受害人兒子、女兒，告知其母可能被詐騙，要求其報案。子女向母親詢問時，對方還不相信被詐團盯上，反而回頭跟詐團討論，詐團還介紹陳姓律師給她，由律師安撫，讓詐團得以繼續行騙。

王的親戚在詐團、律師一夥操弄下，去年5月還將房產抵押取得3000萬元貸款，詐團成員載著她到銀行提領750萬元騙走，隔日又載去領取200萬元，再轉帳550萬元到詐團指定帳戶。所幸受害人兒子發現有異報警，才保住其母另1500萬元沒被騙走。

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