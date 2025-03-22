分析柯文哲「後真相政治」手法 吳靜怡：民眾黨搭配網軍攻擊民主認知

台北市前市長柯文哲。（資料照）

2025/03/22 10:01

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城等案，20日首度提訊前台北市長柯文哲，柯指稱遭承辦檢察官以「不雅片」要脅，檢方駁斥是不實指控。對此媒體人吳靜怡表示，柯文哲從競選總統的「假老二」戰術到對司法潑髒水，這類後真相操作已經成為民眾黨搭配網軍的標準戰略，台灣需要更多的公民覺醒，這樣才不會出現再一個「假老二」蠱惑年輕的小草，大罷免是必要的社會運動！

吳靜怡在臉書PO文表示，從逼供到不雅影片，涉嫌行賄與收賄的頭子們，司法戰術簡直就是一連貫的，可以明顯看到他運用「後真相政治」的手法，試圖操弄司法與輿論，情緒動員、資訊操弄、受害者加強敘事，來削弱檢方調查的正當性，將司法偵辦正常流程，成功轉化為政治迫害的過程，柯文哲與沈慶京聯手攻擊檢察官林俊言，刻意讓「林俊言」變成台灣關注焦點。

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吳靜怡指出，這次準備庭本來沒什麼消息，柯文哲最後的言論透過他的臉書、台灣民眾黨大量發文帶動媒體、論壇發文，而部分媒體再去問北檢，但檢察官林俊言已經被黃國昌、媒體人貼上「違法審訊」的標籤，後真相政治戰術是什麼？

吳靜怡分析，一、情緒動員與敵我劃分，透過情緒訴求，將某個群體塑造成「壓迫者」，讓群眾產生憤怒與不滿，柯文哲與沈慶京一連串的指控，透過媒體、黃國昌國會問政、民眾黨發言，將檢察官林俊言描繪成濫權者，試圖激發社會對司法機關的不信任，轉移焦點，弱化自身的法律責任。

二、資訊操弄與「假新聞戰術」，關鍵在柯文哲讓「自己的版本」先進入大眾腦海，柯文哲的「USB不雅影片」指控，以及沈慶京的「未錄音錄影逼供」說法，即便檢方已否認，卻成功讓這些指控成為媒體話題，影響社會觀感。

三、「受害者敘事」與責任轉移，柯文哲居然替邵琇珮、彭振聲抱屈，認為兩人是認真負責的人卻被說認罪，本案最倒楣的是李文宗，甚至律師主動提起許芷瑜是回國看牙齒，透過這方式企圖喊話與留下其他人翻供空間，更將自己包裝成受害者，將合法的司法行動塑造成政治迫害。

四、「信者恆信」與回音室效應，民眾黨支持者普遍不信任執政黨與司法體系，因此，即便檢方澄清訊問過程全程錄音錄影，這些支持者仍可能選擇相信柯、沈的說法，形成資訊回音室效應。

吳靜怡直言，柯文哲從競選總統的「假老二」戰術到對司法潑髒水，這類後真相操作已經成為民眾黨搭配網軍的標準戰略，然而，當司法與事實被高度政治化，民主社會的認知基礎也將受到嚴重挑戰，這才是最值得警惕的問題，台灣需要更多的公民覺醒，這樣才不會出現再一個「假老二」蠱惑年輕的小草，大罷免是必要的社會運動！

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