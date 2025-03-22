藍推反戒嚴公投 李忠憲：假民主之名行自我解體之實

國民黨推出反戒嚴公投，成大教授李忠憲質疑，這不只是政治鬥爭的算計，而是對國家安全的自戕，「假民主之名行自我解體之實」，本質是在製造一個沒有抵抗力的台灣，讓中國不費一兵一卒完成併吞。（圖擷自臉書）

2025/03/22 10:15

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨推出反戒嚴公投，民進黨立委沈伯洋質疑，公投的效力是2年，反戒嚴公投一旦通過之後，等於有2年的時間即使有戰爭都不能緊急命令。成大教授李忠憲對此也發文質疑，這不只是政治鬥爭的算計，而是對國家安全的自戕，「假民主之名行自我解體之實」，本質是在製造一個沒有抵抗力的台灣，讓中國不費一兵一卒完成併吞。若台灣人民無法識破，完蛋的將是我們這個自由民主的家園。

國民黨主席朱立倫宣布推動「反戒嚴」公投，昨日國民黨的兩項公投主文在立法院會提出，內容為「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，人民擔心兩岸進入準戰爭狀態。你是否同意政府應避免戰爭，不讓台灣變成實施軍事戒嚴、青年喪命且家園被毀的烏克蘭？」、 「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」

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國民黨的公投主文曝光後，民進黨立委紛紛砲轟，其中沈伯洋表示，公投的效力是2年，一旦通過之後，等於是2年即使有戰爭都不能緊急命令，等於是邀請中國這2年可以打過來的公投。在臉書貼出公投主文的蘇巧慧也質疑，「準戰爭狀態」沒有法律上的定義，戒嚴法裡也沒有「軍事戒嚴」這個詞，「不讓台灣變成烏克蘭」拿來當公投題目，直呼國民黨荒謬、莫名其妙！

李忠憲在臉書發文批評，《反戒嚴公投》是假自由、真投降——2027若中國來犯，台灣將被綁手送頭。他也直言「這一招真的很狠啊，跟要求被侵略併吞的台灣方面的反戰訴求，或郭台銘等人要求的簽訂和平協議一樣的包藏禍心！」

李忠憲指出，如果中國國民黨提出的「反戒嚴公投」真的在今年通過，那麼根據《公投法》的規定，未來兩年內政府將無法違背其結果。他也強調「一旦中國在2027年對台發動戰爭，台灣總統將無法依法發布戒嚴令動員全民防衛，國家的應變能力將受到嚴重限制」。

李忠憲質疑，這不只是政治鬥爭的算計，而是對國家安全的自戕。戒嚴雖令人畏懼，但它是戰時政府保護人民與體制所必需的工具。他也舉例說明，指烏克蘭被俄羅斯入侵的第一天，政府即刻宣布戒嚴，以保障社會秩序與防衛效率。「現在國民黨卻試圖透過公投手段，把總統的戰時指揮權剝奪殆盡，將台灣送上絕路」。

李忠憲也批評，這與那些高舉「反戰」大旗、實則呼應中國統戰的訴求如出一轍。李忠憲質疑，無論是郭台銘鼓吹的「和平協議」，還是藍營話術包裝下的「民主自由」，本質上都在製造一個沒有抵抗力的台灣，一個自廢武功的台灣，讓中國不費一兵一卒完成併吞。

李忠憲在文末也直言，這一招確實狠，狠在它不是直接投降，而是「假民主之名行自我解體之實」。如果台灣人民無法識破這場政治鬧劇背後的圖謀，那麼，真正完蛋的，不只是某一個政黨或政府，而是我們這個自由民主的家園。

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