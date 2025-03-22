國民黨南市黨部涉「死亡連署」被搜索 羅智強稱賴清德有殲滅在野黨計畫

國民黨立委羅智強憂心在野黨將全面被殲滅。（羅智強辦公室提供）

2025/03/22 09:57

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨台南市黨部日前因連署瑕疵被檢調搜索，國民黨立委羅智強預言，接下來檢察官會開始搜索國民黨高雄市黨部、台北市黨部、新北市黨部，會開始找藉口約談國民黨正在面臨惡罷的立委。羅說，他早就聽聞，賴清德總統有「全面殲滅在野黨計劃」，這個傳聞，已是現在進行式。

羅智強表示，全面清洗、全面殲滅，「沒有宣布戒嚴的戒嚴」早就開始了；今天滅在野，明天滅民主，著手準戒嚴，全民上戰場。台灣人民，台灣正在走向危險的邊緣，民主正遭受最嚴重的威脅。

請繼續往下閱讀...

羅智強指出，去年一整年，檢察機關啟動了「斬白龍」行動，成功殲滅了前民眾黨主席柯文哲、重創了民眾黨。今年一整年，檢察機關把血滴子瞄準國民黨，全面司法血洗在野黨。

羅智強質疑，在圖利、在官商勾結的明明是掌握權力、掌握資源的執政黨，但為什麼，檢察官、監察院卯起來辦的都是在野黨。超思案、高端案、達德案、光電案，涉弊金額高達數億、數十億乃至數百億的各種弊案，請問檢察官辦了嗎？查了嗎？沒有，到現在為止，檢察官只有雷聲大、雨點小，做做樣子的辦了一個前桃園市長鄭文燦。

羅智強請問檢察官，立法院長韓國瑜也曾經被罷免，裡面出現了1300個死亡連署，檢察官辦了沒有？赤裸裸的選擇性辦案，這不是戒嚴，什麼是戒嚴？這不是獨裁，什麼是獨裁？「監督在野黨」竟成為台灣的民主鐵則，這是什麼樣的民主？當一個國家，在野黨都被消滅了，我們離獨裁還有多遠？

羅智強表示，對內，賴清德用司法血洗在野黨；對外，賴清德宣布是大陸是境外敵對勢力，同時祭出「威權17條」，準備在境內製造敵人，尋找清算的藉口，為賴清德已經親自下令行文全國黨部的大罷免，加油添火。

羅智強強調，反戒嚴公投，就是救民主公投、反獨裁公投、反戰爭公投，就是人民用行動告訴賴清德，台灣不當下一個烏克蘭。在野黨有責任，守護民主制衡，監督政府，防止濫權獨裁。

但羅智強也說，台灣人民也必須站出來，守護台灣得來不易的民主，保護在野黨，不被執政黨消滅。

羅智強說，他最喜歡的日本作家村上春樹曾經說，當雞蛋和高牆在一起時，不管雞蛋再錯，選擇站在雞蛋的這一邊。難道，今天的台灣民主，是不管如同高牆的執政者，再凶、再貪、再惡罷，也要和執政者一起踩破所有在野的雞蛋？這不是民主，這是獨裁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法