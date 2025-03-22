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    宜蘭連鎖火鍋店疑食品中毒案擴大！累計63人通報 疾管署介入調查

    疾管署流病調查專案團隊與宜蘭縣衛生局人員，共同至火鍋店調查。（宜蘭縣衛生局提供）

    疾管署流病調查專案團隊與宜蘭縣衛生局人員，共同至火鍋店調查。（宜蘭縣衛生局提供）

    2025/03/22 10:59

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕知名連鎖火鍋店15日才剛插旗宜蘭羅東展店試營運，當日就傳出有顧客疑似食品中毒，截至21日累計通報發病高達63人。宜蘭縣政府衛生局今天證實，因通報人數過多，已向疾病管制署申請流行病學調查支援，採集員工、顧客等15人糞便檢驗釐清，報告預計7至10天出爐；業者雖申請復業，但尚待衛生局複查。

    羅東知名連鎖火鍋店15日傳出疑似食品中毒事件，19日累計15人出現上吐、下瀉症狀，衛生局獲報派員稽查發現缺失，要求業者停業清消改善，消息曝光後，截至21日累計通報發病高達63人，其中有33人就醫，症狀治療返家未住院。

    宜蘭縣衛生局坦言，個案發病時間集中於15日至16日，因通報人數愈來愈多，且為今年宜蘭第一起大型疑似食品中毒案件，為求謹慎，除收集相關人體及環境檢體外，亦向疾病管制署申請流行病學調查支援。

    衛生局表示，經疾管署同意後，21日上午組成專案團隊，至餐飲場所完成現場調查，後續亦將由疾管署進行相關問卷調查並作研判。19日至20日間也採集員工10人以及症狀個案5人的糞便檢體，均送疾管署檢驗，結果預計7至10天出爐。

    19日遭勒令停業迄今的業者，已改善冰鏟區域不潔、湯底醬料食材未完整覆蓋等2項衛生缺失，並向衛生局申請復業。衛生局表示，將派員於現場進行食品良好衛生規範準則缺失事項複查，並檢視從業人員須完成至少4小時衛生講習後，經審查通過且複查合格，才會同意復業。

    疾管署及宜蘭縣衛生局人員前往火鍋店調查。（宜蘭縣衛生局提供）

    疾管署及宜蘭縣衛生局人員前往火鍋店調查。（宜蘭縣衛生局提供）

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