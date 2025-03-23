高雄外海郵輪乘客急性冠心症 空勤夜間海上救援

空勤總隊人員將患者吊掛上直升機。（空勤總隊提供）

2025/03/23 23:05

〔記者洪臣宏／高雄報導〕百慕達籍郵輪伊莉莎白皇后號（QUEEN ELIZABETH）一名澳大利亞籍男性乘客，今（23）日夜間出現急性冠心症，空中勤務總隊高雄小港駐地勤務第三大隊第一隊獲報馳援，將患者吊掛上機，期間患者一度血氧低於88、血壓177，經海巡人員協助穩定，轉送小港醫院完成任務。

伊莉莎白皇后號從馬尼拉south harbor前往基隆港，今天夜間行經小港南方約199海浬處，有一名78歲澳大利亞籍男性乘客身體不適，船醫診斷為急性冠心症，發出求援訊號。

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三一大隊夜間6時接獲勤務中心通報，直升機於6時34分從高雄起飛，航高1000呎以最大平飛速度定向目標區（N21-17 E120-42），位於高雄東南80海浬位置實施海上接駁，7時18分飛抵「伊」輪，將該名患者吊掛上機。

返場途中，病患一度血氧低於88、血壓177，經海巡人員給氧及相關協助暫時穩定，機組以最快速度於8時08時返降高雄機場，由救護車轉送小港醫院治療，完成人道救援任務。

空勤總隊與海巡署聯手完成救援任務。（空勤總隊提供）

救援人員將患者送往小港醫院。（空勤總隊提供）

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