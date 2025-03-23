空中秀出包！噴射機旋轉急速墜地 資深飛官殞命

噴射機在旋轉後，朝地面急速墜落。（圖擷取自X@ginnydmm）

2025/03/23 23:51

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南非薩丹哈（Saldanha）舉行的西海岸航空秀（West Coast Air Show）中，測試飛行員詹姆斯·奧康奈爾（James O'Connell）在執行Impala Mk II型飛機表演時不幸墜機，並於現場喪生。儘管該飛機飛行時看似穩定，不過，在最後一個動作過程中突然失速，導致飛機急速下降，最終墜地並爆發出一大團黑煙，震驚了現場觀眾。

綜合外媒報導，這起事故發生於當地時間3月22日，根據航空表演的組織者說明，奧康奈爾正執行一項例行性展示，旨在展示Impala Mk II型飛機的性能。特別的是，這款飛機多年來首次現身航空表演，因此吸引了大量觀眾的關注。

請繼續往下閱讀...

目擊者表示，飛機在大部分表演過程中似乎保持穩定，但在進行最後一個動作時，突然發生失速並進入急速俯衝。當時，奧康奈爾正試圖完成一個特技動作，但最終失控墜地。現場的航空表演解說員布賴恩·艾門尼斯（Brian Emmenis）描述，在結束動作時，我們明顯看到飛機高度快速下降，然後進入了深度俯衝，最終直接墜向地面。沒有看到他試圖彈射的跡象。

罹難的奧康奈爾為南非測試飛行學院的測試飛行員，並擁有超過40年的南非空軍服役經歷。事故發生後，南非民航局（SACAA）和南非航空表演協會（ASSA）立即接獲通知並展開調查。民航局表示，其事故調查部門（AIID）正與活動安全人員協作，收集初步資料，並計劃於事故發生後30天內公布初步報告。

22/MAR/25. Local time not reported.



Atlas Impala Mk.1（MB.326M）. R/n. ZU-IMP. and privately owned crashed killing its lone pilot while performing a display at the Saldanha Airshow, Saldanha/Vredenburg Municipal Airport, Saldanha, West Coast Peninsula, South Africa.

The ex-SAAF… pic.twitter.com/wuRRk1nt2G — Gina （@ginnydmm） March 22, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法