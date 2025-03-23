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    空中秀出包！噴射機旋轉急速墜地 資深飛官殞命

    噴射機在旋轉後，朝地面急速墜落。（圖擷取自X@ginnydmm）

    噴射機在旋轉後，朝地面急速墜落。（圖擷取自X@ginnydmm）

    2025/03/23 23:51

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南非薩丹哈（Saldanha）舉行的西海岸航空秀（West Coast Air Show）中，測試飛行員詹姆斯·奧康奈爾（James O'Connell）在執行Impala Mk II型飛機表演時不幸墜機，並於現場喪生。儘管該飛機飛行時看似穩定，不過，在最後一個動作過程中突然失速，導致飛機急速下降，最終墜地並爆發出一大團黑煙，震驚了現場觀眾。

    綜合外媒報導，這起事故發生於當地時間3月22日，根據航空表演的組織者說明，奧康奈爾正執行一項例行性展示，旨在展示Impala Mk II型飛機的性能。特別的是，這款飛機多年來首次現身航空表演，因此吸引了大量觀眾的關注。

    目擊者表示，飛機在大部分表演過程中似乎保持穩定，但在進行最後一個動作時，突然發生失速並進入急速俯衝。當時，奧康奈爾正試圖完成一個特技動作，但最終失控墜地。現場的航空表演解說員布賴恩·艾門尼斯（Brian Emmenis）描述，在結束動作時，我們明顯看到飛機高度快速下降，然後進入了深度俯衝，最終直接墜向地面。沒有看到他試圖彈射的跡象。

    罹難的奧康奈爾為南非測試飛行學院的測試飛行員，並擁有超過40年的南非空軍服役經歷。事故發生後，南非民航局（SACAA）和南非航空表演協會（ASSA）立即接獲通知並展開調查。民航局表示，其事故調查部門（AIID）正與活動安全人員協作，收集初步資料，並計劃於事故發生後30天內公布初步報告。

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