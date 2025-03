空中秀出包！噴射機旋轉急速墜地 資深飛官殞命

2025/03/23 23:51

〔即時新聞/綜合報導〕南非薩丹哈(Saldanha)舉行的西海岸航空秀(West Coast Air Show)中,測試飛行員詹姆斯·奧康奈爾(James O'Connell)在執行Impala Mk II型飛機表演時不幸墜機,並於現場喪生。儘管該飛機飛行時看似穩定,不過,在最後一個動作過程中突然失速,導致飛機急速下降,最終墜地並爆發出一大團黑煙,震驚了現場觀眾。

綜合外媒報導,這起事故發生於當地時間3月22日,根據航空表演的組織者說明,奧康奈爾正執行一項例行性展示,旨在展示Impala Mk II型飛機的性能。特別的是,這款飛機多年來首次現身航空表演,因此吸引了大量觀眾的關注。

目擊者表示,飛機在大部分表演過程中似乎保持穩定,但在進行最後一個動作時,突然發生失速並進入急速俯衝。當時,奧康奈爾正試圖完成一個特技動作,但最終失控墜地。現場的航空表演解說員布賴恩·艾門尼斯(Brian Emmenis)描述,在結束動作時,我們明顯看到飛機高度快速下降,然後進入了深度俯衝,最終直接墜向地面。沒有看到他試圖彈射的跡象。

罹難的奧康奈爾為南非測試飛行學院的測試飛行員,並擁有超過40年的南非空軍服役經歷。事故發生後,南非民航局(SACAA)和南非航空表演協會(ASSA)立即接獲通知並展開調查。民航局表示,其事故調查部門(AIID)正與活動安全人員協作,收集初步資料,並計劃於事故發生後30天內公布初步報告。

22/MAR/25. Local time not reported.



Atlas Impala Mk.1(MB.326M). R/n. ZU-IMP. and privately owned crashed killing its lone pilot while performing a display at the Saldanha Airshow, Saldanha/Vredenburg Municipal Airport, Saldanha, West Coast Peninsula, South Africa.

The ex-SAAF… pic.twitter.com/wuRRk1nt2G