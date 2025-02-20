動手、衣架、菸燙......土城2歲男童遭虐昏迷 狠父母辯「只是管教」

男童父親吳男被警方依法送辦。（記者徐聖倫攝）

2025/02/20 11:55

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市土城虐童案昨晚間傳喚案件所有相關人員到案說明，2歲男童父母吳姓男子、陳姓女子於偵訊時鬆口，表示有對孩子進行「管教」，身上的新舊瘀傷確實是他們夫妻所為。但2人於偵訊時不斷想要卸責，不斷使用「管教」這個字眼，讓承辦員警無奈說：「都被管教到加護病房了！」對此說詞實在聽不下去直搖頭。

據了解，吳男與陳女去年結婚，2人一起撫養男童。男童經送醫診治，發現身上大小瘀傷遍布，甚至還有數個菸疤，目前昏迷指數只剩5，在加護病房觀察中。警方細查，18日上午7時吳男、陳女出門時，僅幫孩子泡了瓶奶，隨便丟著讓孩子自己拿來喝，2人就出門了，根本不管不顧，當天返家就發現孩子已昏迷。

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警詢時，針對孩子身上瘀傷、菸疤進行詢問，吳男、陳女本來矢口否認對小孩動手，隨後又改口稱對孩子有進行「管教」，警方細問下2人才承認曾多次徒手或使用衣架打孩子，但每每提到「打」這個字眼，2人就會不斷跳針稱：「是管教，沒有打！」

孩子四肢的菸疤部分，吳男則辯稱是他在吸菸時，孩子不乖自己趁他不注意拿正在燃燒的香菸來玩，不小心自己燙傷的，陳女也附和丈夫此一說詞。整個警詢過程2人不斷避重就輕、推諉卸責、態度乖張，讓警方氣得大罵：「怎有這種父母？」

警詢後，依妨害幼童發育、重傷害、違反兒少法、違反家暴法等多項罪嫌，將2人移送法辦。

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男童母親陳女被警方依法送辦。（記者徐聖倫攝）

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