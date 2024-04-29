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首頁　>　社會

假投顧加密貨幣投資 中警打詐12天破40團193人扣3000萬

警方攻堅逮詐團成員。（警方提供）

警方攻堅逮詐團成員。（警方提供）

2024/04/29 22:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局近期執行為期12天的「全國同步打擊詐欺專案行動」，今公布查緝績效共破獲40個詐團逮193人，查扣不法所得3031萬元，其中有詐團以假投資手法配合水房洗錢數百萬，另有詐團以假幣商買賣交易，利用虛擬貨幣層轉製造查緝斷點，購入保時捷等名車，都在此次行動中被查扣。

台中市刑大指出，隨著科技日新月異，詐欺、洗錢手法也不斷推陳出新，假投資物件從靈骨塔、黃金投資到迄今的虛擬貨幣、股票、古董拍賣等越來越多元，且經分析上述詐騙類型，尤以「假買股真詐騙」為最大宗，在今年4月8日至19日的全國打詐行動中，偵四隊查獲以陳姓男子（41歲）為首的假投資詐欺集團。

陳等人利用假投顧老師誘加LINE，「教你買股票」、「穩賺不賠」等術語，讓被害人深信不疑，持續匯款或面交款項，另陳等人也配合水房協助層轉，洗錢金額達數百萬元，警方兵分多路在台中、高雄等地搜索，拘提陳等7人到案查扣金融卡、存摺及現金數十萬元等贓證物。

全案警訊後依組織犯罪條例、詐欺及洗錢防制法等罪嫌移請偵辦，檢方認陳涉嫌重大，有串滅證之虞，向法院聲押獲准；另市刑大偵七隊也破獲以余姓男子（31歲）為首的詐欺集團，余等人將詐欺所得轉換成虛擬貨幣，藉由電子錢包不易追查來源及去向，且不用承擔車手遭鎖定查獲之風險，製造金流斷點。

最後再將虛擬貨幣轉換為車輛、名牌包等其他有價商品，案經台中地檢署指揮偵辦，緝獲余男等8人到案，查扣保時捷、Alphard等名車、精品皮件、名表、手機、電腦及現金20餘萬元，全案依組織、詐欺、洗錢等罪移送偵辦，檢方命余以20萬元交保，限制住居。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣的保時捷等名車。（警方提供）

警方查扣的保時捷等名車。（警方提供）

警方查扣的贓證物。（警方提供）

警方查扣的贓證物。（警方提供）

警方將犯嫌移送法辦。（警方提供）

警方將犯嫌移送法辦。（警方提供）

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