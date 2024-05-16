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獨家》虐死2歲親生兒求「國民法官」別來 法官怒駁：社會有原諒嗎？

2歲男童疑似溺死浴盆。（記者王捷翻攝）

2歲男童疑似溺死浴盆。（記者王捷翻攝）

2024/05/16 00:05

〔記者王捷／台南報導〕去年10月台南發生虐童案，陳姓生父交送國民法官審理，但陳男的律師以國民法官法規定，被告若坦承犯罪，可不採國民參與審判，並以被告將與生母和解，聲請不參加國民法官審判，法官卻認為，虐童案件量刑重點不是生母有沒有原諒被告，而是「社會是否原諒」？所以駁回辯護人聲請，而且不可抗告。

做板模工的謝女與陳男有多次家暴紀錄，謝童曾因遭虐待骨折，被帶到他處安置一年，去年7月2歲謝童返回父母身邊，一家住在不到10坪的廉價飯店，同年9月社工訪視時發現謝童有傷，要再度訪視時，同年10月18日就發生憾事。

案發當天，謝女、陳男將謝童的屍體送到醫院，他的身上有多處新舊傷，還疑似遭溺斃，警方獲報，派遣一名有小孩的偵查佐查驗，事後他掩面直呼目不忍睹，而男童的父母只因為謝童哭鬧就下重手，檢方在聲押獲准後，依涉家庭暴力之傷害致死、傷害罪嫌起訴，陳男則被分到國民法官審判。

陳男的律師說，國民法官法規定，如果被告坦承犯罪，法院可以依案件情節裁定不進行國民參與審判，目前陳男已坦承犯罪，而且有意與男童生母謝女和解。另外，這種家庭內部的「管教不當」案件，如果公開審理，可能不利於家庭修補，向法院聲請不要參加國民參審。

但是，檢察官主張，這件虐童案有高度公益性，不是國民法官法第6條規定的例外情況，應該要進行國民法官審判，法院也認同檢方的觀點。

法官指出，依國民法官法第5、6的規定，如果是故意犯罪導致死亡，第一審刑事案件原則上應行國民參與審判，而且這類虐童案，量刑的重點是「社會是否願意原諒被告」、「國家應如何量刑以避免類似悲劇再次發生」，不是「被害人之生母是否願意原諒被告」。

而且，謝女在事件發生前，也明顯未能妥善保護孩子，所以法院認為檢察官主張合理，駁回辯護人聲請，而且不可以抗告。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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