恐佈孕保母！與男友祭虐兒十酷刑 熱水燙腳、夾生殖器

圖為其中一名4歲幼兒腳掌被熱水淋傷。（民眾提供）

2024/05/01 19:17

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣無照邱姓保母用臉書用低價招攬生意，每月每人才收5000元，但她與黃姓同居男友卻對幼兒祭出「十大酷刑」，包括用夾子夾兒童的生殖器，又用滾燙的熱水澆淋幼兒的腳部，還拿膠帶綑綁幼童，任由幼童之間互咬，2人都推稱「孩子弄倒熱湯」、「騎機車太猛才夾到小雞雞」，但案件進入法院審理後，保母坦承部分犯行，被判犯了3罪，應執行1年11月，黃姓男友則矢口否認犯行，被判2年6月。

邱女和黃男並未受過保母人員專業訓練取得保母人員技術士證，而邱女自己即將生產已無力再托育幼兒，卻於2021年在臉書保母社團以暱稱「邱珊珊」之名貼文，以低價招攬照顧幼兒，每人每名才5千元，還強調她是「救救甘苦人的佛心價」，也因此吸引多名家長將孩子托育，最多曾一次帶5、6名幼兒。

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起初只有1、2名幼兒出現傷痕，邱女原本有意和解，但因為受害的幼兒越來越多，和解不成，才有家長出面踼爆，邱、黃兩人虐待幼兒。

其中一名未滿4歲男童被父母接回時發現男童的雙腳足背疑被高熱液體燙傷，陰莖也有開放性傷口、左側大腿挫傷、雙側足部二度燙傷傷害，即帶到醫院驗傷，家長懷疑男童生殖器是遭夾傷，男童痛到不敢洗溫水澡。

一名4歲女童雙手被以膠帶捆綁到雙手腕部紅腫；另一名2歲男童則是從嬰兒床爬出，摔落地板，傷至後腦杓，甚至還被其他幼兒咬傷，到醫院驗傷發現頭部併四肢多處擦挫傷。另一名2歲男童則因被載外出時不聽話被打，家長幫男童洗澡時才發現背部有大片瘀傷。

但邱、黃兩人矢口否認傷害等犯行，辯稱孩子是在和其他孩子玩時弄傷的，又稱4歲男童是喝湯不小心翻倒才燙傷，她們不知小孩陰莖傷口是怎麼來的。或稱都只有輕拍幼兒，並稱女童手腕的傷勢是小孩互相拉扯導致。

由於燙傷痕跡常見散射性分布，但4歲男童足背均質二度燙傷，且周邊界線分明無漸層傷痕，與熱湯打翻造成的受傷機轉不符，且二度燙傷極度疼痛紅腫及明顯水泡，依常理會立即就醫，但男童卻是等到傷口周邊呈現焦黑色及黃色組織液沉澱形成的膜狀物才就醫，除可能不當對待外，還有明顯延遲就醫情形。

法官認為，黃男一概否認犯行、推稱不知道不清楚，邱女則坦承部分犯行，不過邱女已積極與被害人家屬洽談和解，部分已和解及履行完畢，因此依成年人故意對兒童共同犯傷害罪、過失傷害罪等，將黃男判刑2年6月，邱女三罪分被判刑4月、2月、1年5月徒刑，共應執行1年11月。

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