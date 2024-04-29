代操股票幌子 婦與工程師挨詐2千8百萬

新竹地院接連傳出兩起鉅額詐騙案，詐團以代客操作股票為幌子，吸引竹縣蕭姓婦人與竹科陳姓工程師接連投下鉅款，二人合計遭詐超過兩千八百萬。（資料照）

2024/04/29 05:30

兩人察覺受騙報警 分別釣出兩車手判刑

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕代客投資股票幌子害人不淺！新竹地院接連傳出兩起鉅額詐騙案，詐團均以代客操作股票為幌子，吸引竹縣蕭姓婦人與竹科陳姓工程師上鉤，接連投下鉅款，結果蕭婦遭詐一千六百萬、陳男遭詐超過一千兩百萬，二人合計遭詐超過兩千八百萬。

法官調查，去年十二月謝男加入有持續性、牟利性、結構性的詐欺集團組織，負責持假的工作證等偽造之文書向被害人收取款項。新竹縣蕭姓婦人則墜入代客投資股票的幌子，從去年十一月起依詐團指示，連續六次面交現金給詐團，累計交付一千六百萬元。

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蕭婦事後察覺有異，報警處理，並與詐欺集團成員相約於去年十二月二十日上午在星巴克竹北文興門市面交六○五萬元，欲與警配合當場逮捕取款車手。

此時詐團指示謝男現身與蕭婦見面，謝男出示偽造工作證，誆稱是某國際公司外務專員，等蕭婦交付六○五萬元假鈔及仟元真鈔一張給謝男時，謝男則交付偽造公司股權證書、財團法人全國認證基金會認證證書、商業操作收據等文書給蕭婦，警方當場逮捕謝男。法官審酌謝男加入詐欺集團擔任車手，造成被害人財產受有損失，影響社會治安，犯罪所生危害重大，依詐欺取財未遂罪判刑八月。

此外，也是去年十二月加入詐團的范男，擔任向被害人取款的面交車手，竹科陳姓工程師身陷代客投資操作股票幌子，被騙面交七次共九百四十萬元後，詐團又佯稱須再付三○四萬元傭金，才能提早退出投資計畫，陳男與詐團相約於去年十二月二十日在頎邦科技面交投資款項。

陳男交付三○四萬元給出面取款的范男後，才察覺受騙，報警處理，並配合警方與詐團相約在陳男位於新竹縣竹北市縣住所大廳，再交付二○六萬九千元違約金以退出投資計畫，陳男聽從警方在現金中夾雜千元真鈔，其餘為玩具假鈔且在范男交付委託操作基金保管單時，當場由埋伏警方逮捕。法官審酌被害人受鉅額金錢損失，范男所為嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，所生危害重大，依三人以上共同詐欺取財罪判刑兩年。

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