科技公司欠稅近億未繳 老闆嘆「人生都毀了」被管收

某科技公司蔡姓老闆因欠稅而被管收（圖中馬賽克者）。（新北分署提供）

2024/05/13 12:00

〔記者王定傳／台北報導〕新北市一家科技公司因滯納「91年度營業稅罰鍰」等，經移送行政執行署新北分署執行，尚欠9500餘萬元，新北分署發現蔡男擔任負責人期間，有清償欠稅的可能卻故意不繳，且懷疑他有隱匿財產的情形，上週通知他到案，蔡男說他因經營公司而躲債10幾年，人生都毀了，對於還錢已有心無力，新北分署向新北地院聲請管收獲准。

這間科技公司於1994間設立，經營液晶顯示器研發生產業，因滯納「91年度營業稅罰鍰、91年度營利事業所得稅及罰鍰、95年度營業稅及罰鍰」等，自2009年10月起陸續移送新北分署執行，共徵起5萬餘元，尚欠9500餘萬元。

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行政執行官調查發現，該公司的銀行存款帳戶於2002至2007年間，單筆存入100萬元以上的款項累計高達13億餘元，單筆轉出500萬元以上的款項亦累計將近5億元，另於2007年2月間出售名下2處房產，但均未用以履行納稅義務。

新北分署多次通知負責人到場說明相關資金流向及用途，蔡姓男子表示，接任公司負責人時主要是接手技術部分，關於財務部分完全沒有過問，文件來了就蓋章。

行政執行官於5月9日再通知負責人到場履行，因無法提出具體可行清償方案，當場予以留置，並向新北地院聲請管收，法官審理後，裁定准予管收。

蔡姓男子經暫予留置後向行政執行官表示，自公司倒閉欠稅後10幾年期間，都在躲債中度過，他雖具有外國知名學府資工碩士學歷，但連找份正常工作，都因欠稅而四處碰壁，想發揮所長，也因年歲漸長，科技日新月異，所擁有的技術已無法與年輕人競爭，現僅能靠打零工維生，收入微薄，人生中最美好時刻，都無法貢獻給社會，一生都毀了，如果再有一次機會，只希望能像正常人一樣生活。

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