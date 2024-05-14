「失落的環節」竟是假！ 中國「古盜鳥」化石騙局真相大白

「古盜鳥」化石實際上是由兩個不同的化石拼湊而成的。（圖擷取自X平台）

2024/05/14 10:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕1999年1塊名為「遼寧古盜鳥」（Archaeoraptor liaoningensis）的化石震驚了世界，它被譽為連接恐龍和鳥類的「失落的環節」，似乎證實了現代鳥類是從有羽毛的恐龍演化而來。然而，這項看似劃時代的發現，卻是一場精心策劃的騙局！

據科學媒體《IFLScience》12日報導，這塊來自中國遼寧省的化石，大小如火雞，擁有原始鳥類的前肢和恐龍的尾巴。國家地理學會（National Geographic Society）在1999年10月15日宣布了這項發現，並將其刊登在雜誌上，宣稱「古盜鳥」提供了「恐龍與鳥類之間的聯繫，以及肉食性恐龍，甚至可能包括暴龍（Tyrannosaurus rex）身上普遍存在羽毛的新證據」。

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然而，這篇報導並未經過同行評審，就將「古盜鳥」描述為一個新物種，並賦予其學名。這在科學界引發了巨大的爭議。史密森尼學會（Smithsonian Institution）的著名鳥類學家奧爾森（Storrs Olson）在一封致國家地理學會的信中，批評該文章是「聳動、毫無根據、小報式新聞」。

在科學界的質疑聲浪中，國家地理學會展開了調查，發現「古盜鳥」化石實際上是由兩個不同的化石拼湊而成的。2001年古生物學家羅威（Timothy Rowe）在《自然》期刊上發表的研究，利用電腦斷層掃描（CT）進一步證實了這一結論。

調查顯示，1名中國農民在1997年7月挖掘頁岩礦坑時，發現了1塊含有鳥類骨骼和羽毛的化石，以及另1塊含有尾巴、頭骨和腳的化石。他將2塊化石黏合在一起，並添加了一些碎片，使其看起來更完整，然後將其走私到美國，以8萬美元的價格出售。

這塊拼湊而成的化石最終落入了猶他州1家非營利恐龍博物館館長手中。他相信這是1隻新的恐龍物種，並將其命名為「古盜鳥」。然而，經過科學家們的仔細研究，真相終於大白。「古盜鳥」其實是一個嵌合體，由1種原始的食魚鳥類「燕鳥」（Yanornis）和1種小型有翼猛禽「馳龍」（Dromaeosaur）的化石組成。

「古盜鳥」化石騙局的揭露，震驚了科學界，也引發了人們對化石交易倫理的反思。為了追求商業利益，一些人會不擇手段地偽造化石，這不僅損害了科學研究的誠信，也可能導致珍貴的化石資料永遠流失。這一事件也提醒了科學家，在進行科學研究時，必須保持嚴謹的態度，並堅持同行評審的原則，以確保研究結果的可靠性和準確性。

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