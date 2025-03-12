網紅「亞亞」鼓吹武統居留許可廢止 八炯：就是我去檢舉的！

劉姓中配網紅「亞亞」公然鼓吹武統台灣，移民署廢止在台依親居留許可。（圖翻攝自YT「亚亚在台湾」）

2025/03/12 00:34

相關新聞

中配網紅「亞亞在台灣」公然發表武統言論 移民署廢止居留許可

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕劉姓中國籍配偶嫁來台灣，利用社群「亞亞在台灣」（暱稱「亞亞」）公然鼓吹武統言論，移民署認定違反兩岸人民關係條例及相關規定，廢止劉女在台依親居留許可。反共網紅「八炯」11日晚間透露，就是他去向移民署檢舉這名中配網紅，網友也紛紛嘲諷，「這麼想當堂堂正正的中國人就成全妳！滾出台灣！」

請繼續往下閱讀...

有網友指控，劉女在社群中的影片充滿武統言論，大肆宣揚中共強大武力、台灣對抗中國如同螳臂擋車等，還灌輸小孩「祖國強大」的思想，讓小孩多次出現在鏡頭前跟著高喊「收復台灣」。而移民署11日晚間表示，最近接獲網友檢舉，基於調查事實及證據之必要，上週二（4日）通知劉女到移民署陳述意見，過程均依法辦理並作成紀錄，今天依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，廢止劉女在台依親居留許可，並依相關規定，5年不許可其再申請依親居留。

另外，劉女6日又上傳影片分享自己「被人惡意舉報，移民署約我面談」的過程，批評移民署此舉侵害其言論自由，還一副理所當然地稱「宣傳兩岸一家親，這是我個人的理想，有什麼不可以嗎？」、「台灣的公眾人物天天在說解放軍如何如何，都可以在公共頻道上傳播，為什麼我發表自己的看法就不行？」對此，移民署也嚴正駁斥，並強調政府尊重言論自由，但因其公開發布「武力統一台灣，已經不需要其他理由」及「遲遲不武統」等言論，影響社會安定，移民署是依法調查並將會商相關機關作成處置。

而八炯11日晚間發布影片表示，「我跟妳說啦！就是我檢舉的啦！2年前我的頻道就噴過妳了，在那邊散佈以中華人民共和國五星旗為一統的一個中國原則、帶著三胎在中華民國的領土上胡言亂語、帶著女兒去跪拜毛澤東的銅像、常常拍一些台灣要回歸中國的畫面、唱著共產黨的紅歌，還敢痛罵我們台灣沒有言論自由！」

八炯直言，「妳後面有沒有團隊？有沒有拿中國共產黨的錢？這不是問題，這也不是重點，重點是你現在拿到我們台灣的身分證，妳拿到中華民國的護照，然後妳卻宣傳要被中共統一，然後散播一堆什麼你反抗就得死啊、解放軍很強大啦，還說如果要支持台派、要支持正統中華民國派的話，就要被武統啦，所以我們要投給親共親中的政黨，讓他們帶領我們跟共產黨和平統一，變成一個和平的中華人民共和國，妳說妳有沒有危害到我們現在的中華民國？這才是問題！」

網友也紛紛在影片底下留言，「整天喊要當堂堂正正中國人，現在成全妳了，廢止居留許可，快回祖國吧！」、「暖心，還幫妳實現心願了，別繼續待在妳看不起的台灣了」、「我不能接受講武統台灣是言論自由，我生命都要受到威脅了還要尊重妳的言論自由？我是傻了嗎？」、「成全妳好好當個中國人還在那邊靠北靠母」、「這下她能回祖國好好享受祖國言論自由」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法