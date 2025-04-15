悚！男不滿差點碰撞下車打人 上國道竟追撞砂石車頭破死亡

楊姓男子14日上國道前，曾在名間鄉出林虎路上發生行車糾紛，下車毆打70多歲的駕駛，老先生後來在家人陪同下，到派出所控告他傷害等罪。（民眾提供）

2025/04/15 00:36

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國道3號221.4K北向路段，14日發生死亡車禍，楊姓男子開車追撞砂石車，車毀人亡。離奇的是，楊男上國道前，在平面道路差點撞到70多歲老翁開的車，他下手毆打對方，老翁後來驗傷到派出所控告楊男傷害、強制、恐嚇，提告完回到家，家人看新聞才知楊男在國道發生車禍死亡。

楊姓男子14日上午開著白色轎車上國道3號，行經221.4K北向路段，失速追撞行駛在最外側車道的砂石車，轎車前半部卡進砂石車下方，並將砂石車拖拉往右偏，砂石車司機一開始以為輪胎爆胎，隱住方向盤，靠向路肩慢慢踩煞車，車停好後趕快下車查看，才發現轎車卡進砂石車下。經由吊車和消防隊員破壞車體後，才將楊姓男子拉出，惟其頭部破裂，已明顯死亡。

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讓人覺得驚悚的是，楊男在發生車禍前，曾開車行經名間鄉出林虎路，當時1名70多歲老先生開車從支線道開進主幹道，直行的楊男差一點撞上，閃過老先生的車後，楊男將車擋在前面，隨即下車打開老先生的車門，出拳毆打老人家的臉。打完原要離開，但又折回想再打老先生，但被老先生拿枴杖擋回去。

老先生返家後告訴家人被楊男毆打，其家人帶他到醫院驗傷後，前往派出所控告楊男觸犯恐嚇、傷害、強制等罪。在派出所做完筆錄後回到家，不久就看到楊男在國道追撞砂石車死亡的即時新聞，經比對車號，赫然發現就是楊男所開的車子。

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