離奇！ 歌手鄭琇月辭世400萬手鐲失竊 消息曝光重回遺體手上

警方今天下午重回殯儀館，又發現手鐲在鄭琇月手上，持續釐清案情。（記者吳仁捷翻攝）

歌手鄭琇月上月底因病辭世，女兒何以奇等家屬事後發現陪伴妻子、母親多年的手鐲不翼而飛。何以奇PO網，家人也在6日報案，土城警分局過濾醫院、運體車及殯儀館監視器，今（8）日下午到新北市殯儀館勘驗，發現玉鐲仍配戴在亡者身上，離奇物歸原主。警方持續調查不法，不排除是處理大體的程序，先取下手鐲，因而引發家屬誤會，全案由警方持續釐清中。

「只要找回來都既往不咎」

歌手鄭琇月上月底辭世，但長年配戴在她身上的玉手鐲卻不翼而飛，丈夫何英哲、女兒何以奇及兒子等至親難掩哀痛，家屬哀戚治喪之際，回神想起陪伴妻子、母親多年的手鐲卻離奇消失，丈夫何英哲受訪透露，妻子30多年前斥資400萬元購買這只玉手鐲，是很重要的紀念物，只要能找回來都既往不咎，兒女都已經報案，製作筆錄。

請繼續往下閱讀...

鄭琇月愛女何以奇日前PO文，說明母親手鐲遺失，點出遺失點「應該就是在病床上最後一次確認存在之後，到送往冰櫃之前的這段過程當中。」

土城警方員警今天下午1時許，到新北殯儀館勘驗，由殯儀館人員及禮儀公司人員陪同，但一看發現手鐲仍戴在亡者手上，連忙通知家屬。

警方透露，目前持續釐清涉案程度及人員，不排除任何可能，究竟是消息曝光後，涉案份子暗中放回，或是運體、更衣時，先行取下放置，導致家屬、禮儀公司間誤會，警方將持續釐清。

歌手鄭琇月上月底辭世，但女兒何以奇、丈夫何英哲等至親，未在遺體上看見陪伴她多年的玉鐲。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法