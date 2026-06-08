為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    離奇！ 歌手鄭琇月辭世400萬手鐲失竊 消息曝光重回遺體手上

    2026/06/08 16:35 記者吳仁捷／新北報導
    警方今天下午重回殯儀館，又發現手鐲在鄭琇月手上，持續釐清案情。（記者吳仁捷翻攝）

    警方今天下午重回殯儀館，又發現手鐲在鄭琇月手上，持續釐清案情。（記者吳仁捷翻攝）

    歌手鄭琇月上月底因病辭世，女兒何以奇等家屬事後發現陪伴妻子、母親多年的手鐲不翼而飛。何以奇PO網，家人也在6日報案，土城警分局過濾醫院、運體車及殯儀館監視器，今（8）日下午到新北市殯儀館勘驗，發現玉鐲仍配戴在亡者身上，離奇物歸原主。警方持續調查不法，不排除是處理大體的程序，先取下手鐲，因而引發家屬誤會，全案由警方持續釐清中。

    「只要找回來都既往不咎」

    歌手鄭琇月上月底辭世，但長年配戴在她身上的玉手鐲卻不翼而飛，丈夫何英哲、女兒何以奇及兒子等至親難掩哀痛，家屬哀戚治喪之際，回神想起陪伴妻子、母親多年的手鐲卻離奇消失，丈夫何英哲受訪透露，妻子30多年前斥資400萬元購買這只玉手鐲，是很重要的紀念物，只要能找回來都既往不咎，兒女都已經報案，製作筆錄。

    鄭琇月愛女何以奇日前PO文，說明母親手鐲遺失，點出遺失點「應該就是在病床上最後一次確認存在之後，到送往冰櫃之前的這段過程當中。」

    土城警方員警今天下午1時許，到新北殯儀館勘驗，由殯儀館人員及禮儀公司人員陪同，但一看發現手鐲仍戴在亡者手上，連忙通知家屬。

    警方透露，目前持續釐清涉案程度及人員，不排除任何可能，究竟是消息曝光後，涉案份子暗中放回，或是運體、更衣時，先行取下放置，導致家屬、禮儀公司間誤會，警方將持續釐清。

    歌手鄭琇月上月底辭世，但女兒何以奇、丈夫何英哲等至親，未在遺體上看見陪伴她多年的玉鐲。（記者吳仁捷翻攝）

    歌手鄭琇月上月底辭世，但女兒何以奇、丈夫何英哲等至親，未在遺體上看見陪伴她多年的玉鐲。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播