開學遇強震！菲律賓師生蹲地崩潰尖叫 遮陽棚倒塌驚悚畫面曝

菲律賓一所小學在開學典禮時遇到強震，師生驚恐蹲在地上避難，後方的遮陽棚屋卻突然倒塌。（擷取自Deped Mahayahay Elementary School/臉書粉專）

今天是菲律賓新學年開學日，不料南部民答那峨島上午發生規模7.8強震。當時一所小學正舉行升旗典禮，劇烈搖晃中師生陷入驚慌，遮陽棚更當場轟然倒塌。大批小學生嚇得崩潰尖叫、四處逃竄，每個人臉上寫滿驚恐，所幸在老師引導下迅速疏散，奇蹟未造成任何人員受傷。

綜合外媒報導，位於民答那峨島西達沃省（Davao Occidental）馬利塔鎮（Malita）Kilalag 村的馬哈亞海小學（Mahayahay Elementary School），地震發生時師生正站在操場上進行開學升旗典禮，地面卻突然開始瘋狂晃動。

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從校方事後公布的驚險影片畫面可以看到，當地震發生、劇烈搖晃襲來時，操場上的學生迅速蹲下，但面對突如其來的災難，許多孩子忍不住當場崩潰大哭與尖叫。後方校舍的遮陽棚在猛烈搖晃下，承受不住結構拉扯瞬間轟然塌陷。師生隨即驚惶逃竄，每位孩子的臉上都寫滿了驚恐與無助的表情。

校方聲明指出，在教師們的第一時間指揮與引導下，所有學生皆按照學校既定的安全及防災應變程序採取行動，此次驚險的屋頂倒塌事件並未造成任何師生受傷。不過，在考量餘震不斷及建物安全性仍待檢查，校方已暫停當天的所有課程，讓驚魂未定的學生先由家長接回。

校方強調，這次事件再次提醒大家防震準備的重要性，以及定期進行防災演練的必要性。未來學校仍將持續致力於為所有學生提供安全的學習環境，並呼籲「保持警覺、做好準備，並注意安全。」

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