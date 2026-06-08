獨家》詐團逆向操作！假冒警察反照會銀行 騙走女會計2千多萬

詐團膽大裝警騙銀行非詐勿攔，假檢警詐了女會計2千多萬。（記者黃良傑攝）

由於銀行加入打詐行列，經通報警方及時阻詐，竟有詐團逆向使詐，假冒員警通知銀行某公司將貨款數千萬匯給廠商，並非詐騙，另一方面以假檢警手法，同步誆騙該公司女會計匯14筆共2000多萬元監管，銀行察覺有異報警攔阻，仍被領走了2000多萬元。

據了解，詐團以假檢警老梗詐騙高市一名女會計，指控她涉嫌代他人到某醫院領藥，女會計稱沒有代人領藥，假檢順勢稱那需監管財產等待調查。

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女會計（32歲）不疑有他，透過網銀轉匯自己帳戶100多萬元，詐團仍不放過她，再騙父母的帳戶也要監管，否則也會被羈押訊問，基於「偵查不公開」不得告訴2人，因父母是該公司負責人，女會計解除銀行安控，轉匯了14筆款項，每筆約200萬元內。

詐團歹徒擔心匯款半途被銀行端發現、終止，竟逆向操作，假冒警察主動撥打電話給銀行，稱該公司安控已解除匯貨款給廠商，要求警方跟銀行告知一聲，避免遭誤會影響公司運作。

銀行查看已有10多筆巨款透過網銀匯出，每筆約100至200萬元，立即查證高市警方，確認警方並無此項「服務」，急凍結該公司帳戶，但已被轉走2000多萬，警方立即成立專案小組，報請高雄地檢署追查中。

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