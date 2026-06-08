高金素梅遭求刑12年半！姊弟親戚全涉案 「24人共犯名單」一次看

無黨籍立委高金素梅因涉詐領助理補助款、違法輸入快篩試劑及利用協會活動名義詐領補助，北檢今偵結，依貪污治罪條例「利用職務機會詐欺財物」、詐欺取財及醫療器材管理法「意圖供應未經核准醫療器材」等3罪提起公訴，並求刑12年6月。（資料照）

首次上稿 17:37

更新時間 18:08（新增詐領補助款案情）

無黨籍立委高金素梅涉嫌長期透過人頭助理、低薪高報等手法詐領立法院公費助理費787萬餘元，並在疫情期間涉以人頭名義，違法輸入醫療快篩試劑7萬4400劑供他人使用，台北地檢署今偵結，依貪污治罪條例「利用職務機會詐取財物」、詐欺取財及醫療器材管理法「意圖供應未經核准醫療器材」等3罪提起公訴，並求刑12年6月。

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北檢今年2月發動首波偵辦行動，兵分30路搜索並約談當時17名被告；本次偵結起訴高金素梅等共24人，其中張俊傑經檢方聲押獲准；同月11日凌晨，高金於北檢複訊時，因身體不適先行請回，並遭限制出境、出海，13日再度到案應訊，經約3.5小時偵訊後，檢方諭知100萬元交保。直至5月13日第三度被傳喚到案說明，歷經約3小時訊問後獲請回，據悉3次偵訊中均否認犯行。

檢方指出，本案以高金素梅及其國會辦公室前主任張俊傑為核心要角，其中張俊傑被認定為實際操盤者，負責統籌助理費運作、人頭安排及各項補助款詐領規劃，被依詐欺取財罪、公司法、洗錢等罪起訴求刑16年。

起訴名單中，親屬及人頭助理部分，包括高金素梅胞姊高金秋燕、胞弟高金建華，以及前弟媳劉沛穎等人，均涉以掛名方式充作助理或協助資金轉移；另有林怡君及其母吳素卿、露子吉尤、呂俠、楊昀儒及陳智葟等人，分別涉及人頭掛名、行政作業協助及育嬰補助等詐領流程。

在協助詐領與金流共犯部分，高智偉、張書銘、張俊傑及陳正順等人，被指參與資本操作、不實報帳及活動補助詐領，其中部分人涉及以公司名義開立不實單據，掩護補助款流向。

至於疫情期間醫療器材違法輸入案，檢方查出越秋女、麥玲鳳、林逛財、高勤書、陳政宗、利春仁、簡智隆及程美蓮等人，分別負責人頭名單蒐集、境外聯繫、物流協調及快篩試劑分發等作業，使未經核准的醫療器材得以進入並流通使用。

此外，檢方指出，周成文彬、張俊傑等二人，涉嫌以射箭及歌謠活動計畫名義詐領補助款，涉犯刑法三人以上共同犯詐欺取財罪嫌；該部分因與屏東地方法院案件具有事實上一罪關係，因此移請併案審理。

主任檢察官曾揚嶺、承辦檢察官黃冠中於起訴書中強調，本案被告利用國會助理制度及公費補助機制，長期以人頭掛名、虛報薪資及不實核銷等方式運作，除造成公帑重大損失外，嚴重破壞公務體系信賴基礎與制度正常運作，犯罪情節非輕，請法院審酌各被告參與程度及犯後態度，依法量處適當刑責。

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