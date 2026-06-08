涉貪3罪起訴求刑12年半 高金素梅：黑夜一定會結束

台北地檢署依貪污治罪條例對無黨籍立委高金素梅提起公訴，並建請法院從重量處12年6月徒刑。（翻攝臉書）

無黨籍立委高金素梅涉嫌長期以人頭虛報助理、低薪高報等方式詐領立法院公費助理費，累計詐得助理費及相關補助787萬餘元。台北地檢署今日依貪污治罪條例提起公訴，並建請法院從重量處12年6月徒刑。對此，高金素梅表示，她將一如既往地繼續捍衛原住民族的權利，持續監督政府施政，看緊人民的荷包，保衛和平，「黑夜一定會結束，我們都將會是手持火把、等待黎明的守夜人」。

高金素梅指出，這24年來她努力捍衛原住民的尊嚴，並推動無數原民法案，也爭取部落的基礎建設。勤走部落、傾聽族人的聲音，成為了日常。全台灣有700多個部落，分布在山上、海邊和離島，如果再加上在都會區討生活的族人，她工作和服務的範圍幾乎涵蓋了全台灣。

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對於起訴書中提到的「部落行銷」和「梅園文創」的部分，高金素梅表示，她沒有成立公司，也沒有出資，這兩項事業都是一群長年來熱愛原住民族文化的朋友們，為了部落的經濟產業、小農推廣、手工藝品推銷以及在地就業的需求，所搭建起來的平台，並非為了特定目的成立的。

高金素梅說，這個平台協助部落的婦女、小農和年輕人的就業，這些攸關族人生計的議題，一直是她與團隊助理長年來關注的工作。對於助理們因案而疲於奔命，她感到不捨，為他們抱屈，並且為他們「不忘初衷」的堅持，感到榮幸。

至於新冠快篩的問題，高金素梅表示，大家想必都還記得當年疫苗和快篩都兩缺的緊急情況，那個時候不但人民恐慌，缺乏資源的原住民部落情況更是嚴峻，當他們紛紛打電話來緊急求助的時候，身為一個立委難道可以視而不見，見死不救嗎？

高金素梅指出，為了緊急解決危機，她在網路上呼籲各界能捐贈口罩和快篩給部落，也謝謝各界溫暖地捐贈和支援，讓原住民部落得到及時的守護。當年要到各部落甚至於疫區去發放快篩其實是非常辛苦的，由於缺少防護衣，各地方的議員夥伴和助理團隊們必須要穿上雨衣、雨鞋，戴上三層口罩，挨家挨戶地去部落、文健站、學校、教會、消防隊、照護機構發放快篩試劑，發放對象不限於身分及年齡。

高金素梅說，她無法理解為什麼5年前救命防疫的人民義舉，現在竟然會成為被起訴的依據，這是非常不公平的，相信天道酬勤，公道自在人心，他們無私的奉獻大家都有看到，部落都會記得。雖然這段時間她經常感到身心俱疲，但總會有很多認識和不認識的朋友為她打氣，給了她很大的力量；也謝謝團隊的每一位夥伴在這段時間以來頂住壓力，堅定地繼續在崗位上認真工作。

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