台中大里民宅凌晨惡火 27歲母和2女童3人喪生

台中大里中興路一段兩戶民宅頂樓加蓋的部分，今天凌晨起火燃燒，火勢相當猛烈。（記者陳建志翻攝）

2025/04/15 07:57

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里中興路一段兩戶民宅頂樓加蓋今天（15日）凌晨失火，台中市消防局獲報出動近50人搶救，抵達時火勢已經全面燃燒，火勢30分鐘撲滅，在3樓加蓋後方房間發現29歲黃姓屋主的27歲林姓女友，和林女5歲、7歲的2名女兒共3人明顯死亡，詳細起火原因須進一步鑑識後釐清。

台中市消防局今天凌晨0點10分左右，接獲民眾報案指稱大里區中興路1段216巷21、23號住宅火警，立刻派遣仁化、十九甲及國光分隊等分隊到場搶救，後續又派遣中港、大里等分隊支援，共出動49名消防人員和5名義消進行搶救，抵達時發現是2樓加強磚造、3樓鐵皮加蓋建築物，3樓有火煙竄出，火勢全面燃燒，立刻佈水線搶救。

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從外面趕回來的黃姓屋主表示，林姓女友（27歲）和她的兩名分別5歲和7歲的女兒睡在3樓後方的房間沒有逃出來，消防人員立刻進入屋內搜尋，火勢約在0點31分控制、0點40分撲滅，消防人員並在3樓後側房間發現林姓母親和2名年幼女兒共3人已經燒到焦黑、明顯死亡。

據了解，林女帶著2名和前夫所生，分別5歲和7歲的女兒，住到黃姓男友的住處，沒想到凌晨發生火警，當時也住在屋內的黃男姑姑和母親有逃出，住在頂樓的林女和2名女兒來不及逃出葬身火窟，黃男當時則外出，接獲消息趕緊返家，詳細起火原因需由火調人員鑑識後釐清。

台中大里中興路一段兩戶民宅頂樓加蓋的部分，今天凌晨起火燃燒，造成3人葬身火海，鄰居都走出屋外關心。（記者陳建志翻攝）

台中大里中興路一段兩戶民宅頂樓加蓋的部分，今天凌晨起火燃燒，消防局出動49人到場搶救。（記者陳建志翻攝）

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