兇殘！南投露營區老闆夥同3人 10多種刑具動私刑打死員工
2024/05/13 15:22
首次上稿15:04
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更新時間15:22（新增收押禁見）
4人收押禁見
〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中寮鄉1處露營區，數月前剛承租經營的謝姓男子，11日深夜與另3名員工在露營區動用私刑，以10多種刑具加拳打腳踢，將張姓員工打死，還打119謊稱有人摔倒請求救護，南投檢方將謝男等4人依涉傷害致死罪有勾串逃亡之虞，向南投地院聲請羈押禁見獲准。
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42歲謝姓男子承租經營中寮鄉1處露營區，雇用多名男子當工作人員，11日深夜不知何故對47歲張姓員工不滿，謝男要33歲徐姓、40歲許姓和24歲何姓員工動手毆打張男，謝男後來也有加入，該處是一處販賣物品的福利社，一群人把現場有的東西都拿來當刑具，掃把、塑膠椅、水管、鍋子、釣竿等10多種工具都拿來打人，並對張男拳打腳踢，等張男倒在地上不動，才知打死人。
謝男等人曾輪流對張男施作CPR，但已回天乏術，13日由其中1員工打119，謊稱有人摔倒請求救護，惟消防人員到場時，張男已明顯死亡而未急救。
謝男與其他員工都避重就輕，均稱自己沒有動手，是別人動手，他們都有幫忙做CPR，南投地檢署檢察官今日將4人依涉犯傷害致死罪有勾串逃亡之虞，向南投地院聲請羈押禁見，羈押庭開了兩個多小時，法官裁定4人均羈押禁見。