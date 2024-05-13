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兇殘！南投露營區老闆夥同3人 10多種刑具動私刑打死員工

中寮鄉一處露營區，今年由謝姓男子承租經營，不知何故對張姓員工不滿，夥同另3名員工動用私刑，在露營區福利社將張男打死，4人均遭收押禁見。（圖擷自該露營區臉書粉專）

中寮鄉一處露營區，今年由謝姓男子承租經營，不知何故對張姓員工不滿，夥同另3名員工動用私刑，在露營區福利社將張男打死，4人均遭收押禁見。（圖擷自該露營區臉書粉專）

2024/05/13 15:22

首次上稿15:04
更新時間15:22（新增收押禁見）

4人收押禁見

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中寮鄉1處露營區，數月前剛承租經營的謝姓男子，11日深夜與另3名員工在露營區動用私刑，以10多種刑具加拳打腳踢，將張姓員工打死，還打119謊稱有人摔倒請求救護，南投檢方將謝男等4人依涉傷害致死罪有勾串逃亡之虞，向南投地院聲請羈押禁見獲准。

42歲謝姓男子承租經營中寮鄉1處露營區，雇用多名男子當工作人員，11日深夜不知何故對47歲張姓員工不滿，謝男要33歲徐姓、40歲許姓和24歲何姓員工動手毆打張男，謝男後來也有加入，該處是一處販賣物品的福利社，一群人把現場有的東西都拿來當刑具，掃把、塑膠椅、水管、鍋子、釣竿等10多種工具都拿來打人，並對張男拳打腳踢，等張男倒在地上不動，才知打死人。

謝男等人曾輪流對張男施作CPR，但已回天乏術，13日由其中1員工打119，謊稱有人摔倒請求救護，惟消防人員到場時，張男已明顯死亡而未急救。

謝男與其他員工都避重就輕，均稱自己沒有動手，是別人動手，他們都有幫忙做CPR，南投地檢署檢察官今日將4人依涉犯傷害致死罪有勾串逃亡之虞，向南投地院聲請羈押禁見，羈押庭開了兩個多小時，法官裁定4人均羈押禁見。

謝姓男子夥同員工動用10多種刑具，現場有什麼工具就拿來當刑具，水管也是其中之一。此為示意照，與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

謝姓男子夥同員工動用10多種刑具，現場有什麼工具就拿來當刑具，水管也是其中之一。此為示意照，與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

掃把、拖把、釣竿等只要找得到的東西，都被拿來當刑具。此為示意照，與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

掃把、拖把、釣竿等只要找得到的東西，都被拿來當刑具。此為示意照，與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

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