茶行變恐怖刑堂！高雄角頭旗下車手黑吃黑 小弟連坐押回毒打

男子蔡國豐等5人被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2024/05/02 16:36

〔記者邱俊福／台北報導〕高雄市梓官區以男子蔡國豐為首的地方新興幫派，開設「蚵仔寮茶行」為據點，涉嫌從事假投資詐騙，旗下車手黑吃黑，竟連坐2名把風成員，押到茶行毒打，脅迫向親友借款償還，甚至教唆成員強盜他人財物。刑事局偵四大隊第一隊今天宣布瓦解其組織，逮捕蔡嫌與旗下成員等5人到案，依組織犯罪、詐欺罪嫌送辦，檢方複訊後將蔡嫌聲押獲准。

警方調查，38歲蔡嫌是高雄地方角頭，平時以「茶行」為體系，跟竹聯幫東堂關係不錯。去年3月間，李姓男子假冒「茶行」名義在外招搖撞騙，被組織旗下成員押到茶行痛毆，頭破血流，過程更拍成影片流傳網路，行徑凶狠囂張。該案經警方移送，持續布線蒐集不法事證。

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警方發現，該幫派勾結假投資股票詐欺集團，協助派旗下成員到向被害人拿取財物。去年11月27日，蔡嫌指揮3名成員到屏東地區向被害人面交取款120萬元，其中1人黑吃黑捲款而逃，2名負責把風成員被連坐，帶到茶行以棍棒毒打到屁股皮開肉綻，脅迫他們向親友借款償還。

去年12月5日，蔡嫌又教唆2名成員，到嘉義市西區兩度行搶剛從銀行提款7萬元的簡姓商人，因簡男高聲呼救，搶劫未能得逞。

警方上月9日搜索茶行等據點，逮捕蔡嫌與旗下成員等共5人，查扣茶行匾額、廟宇活動服幟、手機、西瓜刀、球棒、無線電對講機等贓證物；詢後將蔡嫌等人依組織犯罪、詐欺等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。

警方查扣茶行匾額、廟宇活動服幟、手機、西瓜刀、球棒、無線電對講機等贓證物。（記者邱俊福攝）

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