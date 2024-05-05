台中娃娃機店男打女「狠搧猛踹」 全因她偷了「玩具蘿蔔刀」

蕭男對涉嫌行竊許女猛力甩巴掌。（擷自「黑色豪門企業」）

2024/05/05 18:36

〔記者許國楨／台中報導〕網路社群昨流傳一段一中商圈娃娃機店男打女影片，片中男子連續狠搧馬尾女4個耳光、猛踹她7腳，最後拉著馬尾把她拖出去，因過程太粗暴引發網友議論撻伐，今天兩造陸續到案說明，竟是因為娃娃機台主不滿馬尾女行竊，口角後動私刑暴打，警方則在訊後將兩人分依竊盜、傷害罪嫌送辦。

台中市第二分局網路巡邏時，發現社群上流傳一段標題為「113年5月4日12:58台中 真粗殘-益民商圈」影片，片中顯示當時夾娃娃機店內一名穿橘衣男子，與另名穿白色、戴眼鏡綁馬尾女子正在對話，隨後因不明原因起衝突，男子情緒失控，突朝女子猛力甩了1下巴掌打掉眼鏡，接著再連搧她3個耳光。

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毫無招架之力的馬尾女被打倒在地，抱著頭部蜷縮在角落，橘衣男仍不放過他，連續朝她頭部再猛踹7腳，短暫離開又折回，最後硬扯對方頭髮，強行拖出店外消失在畫面中。

第二分局表示，經所轄育才派出所清查，確認案發地點在一中街上的夾娃娃機店，惟該時段並未有相關報案紀錄，呼籲影片中受害女子主動報案，而該案經員警持續擴大調閱監視器畫面，鎖定施暴的30歲蕭姓男子，並找到遭痛毆的41歲許女，今天下午陸續通知到案說明。

經查，蕭男是夾娃娃機店的台主，昨天中午為了是否需要補貨，自手機遠端觀看機台狀況，赫然發現許女正在動手行竊一個價值約600元的「巨無霸蘿蔔刀」玩具，他火速趕往店內當場制止時，雙方因口角糾紛引發後續衝突，蕭男因此情緒失控暴打許女，將許女打到全身多處擦挫傷。

警方表示，訊後已將分別涉嫌傷害及竊盜的蕭男、許女移送台中地檢署偵辦，也呼籲民眾暴力無法解決問題，應循正當途徑報警處理，警察對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲。

蕭男猛踹許女頭部及身體。（擷自「黑色豪門企業」）

蕭男硬扯許女頭髮拖出店外。（擷自「黑色豪門企業」）

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