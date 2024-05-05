為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台中娃娃機店男打女「狠搧猛踹」 全因她偷了「玩具蘿蔔刀」

蕭男對涉嫌行竊許女猛力甩巴掌。（擷自「黑色豪門企業」）

蕭男對涉嫌行竊許女猛力甩巴掌。（擷自「黑色豪門企業」）

2024/05/05 18:36

〔記者許國楨／台中報導〕網路社群昨流傳一段一中商圈娃娃機店男打女影片，片中男子連續狠搧馬尾女4個耳光、猛踹她7腳，最後拉著馬尾把她拖出去，因過程太粗暴引發網友議論撻伐，今天兩造陸續到案說明，竟是因為娃娃機台主不滿馬尾女行竊，口角後動私刑暴打，警方則在訊後將兩人分依竊盜、傷害罪嫌送辦。

台中市第二分局網路巡邏時，發現社群上流傳一段標題為「113年5月4日12:58台中 真粗殘-益民商圈」影片，片中顯示當時夾娃娃機店內一名穿橘衣男子，與另名穿白色、戴眼鏡綁馬尾女子正在對話，隨後因不明原因起衝突，男子情緒失控，突朝女子猛力甩了1下巴掌打掉眼鏡，接著再連搧她3個耳光。

毫無招架之力的馬尾女被打倒在地，抱著頭部蜷縮在角落，橘衣男仍不放過他，連續朝她頭部再猛踹7腳，短暫離開又折回，最後硬扯對方頭髮，強行拖出店外消失在畫面中。

第二分局表示，經所轄育才派出所清查，確認案發地點在一中街上的夾娃娃機店，惟該時段並未有相關報案紀錄，呼籲影片中受害女子主動報案，而該案經員警持續擴大調閱監視器畫面，鎖定施暴的30歲蕭姓男子，並找到遭痛毆的41歲許女，今天下午陸續通知到案說明。

經查，蕭男是夾娃娃機店的台主，昨天中午為了是否需要補貨，自手機遠端觀看機台狀況，赫然發現許女正在動手行竊一個價值約600元的「巨無霸蘿蔔刀」玩具，他火速趕往店內當場制止時，雙方因口角糾紛引發後續衝突，蕭男因此情緒失控暴打許女，將許女打到全身多處擦挫傷。

警方表示，訊後已將分別涉嫌傷害及竊盜的蕭男、許女移送台中地檢署偵辦，也呼籲民眾暴力無法解決問題，應循正當途徑報警處理，警察對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲。

蕭男猛踹許女頭部及身體。（擷自「黑色豪門企業」）

蕭男猛踹許女頭部及身體。（擷自「黑色豪門企業」）

蕭男硬扯許女頭髮拖出店外。（擷自「黑色豪門企業」）

蕭男硬扯許女頭髮拖出店外。（擷自「黑色豪門企業」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
教唆兒童鑽進娃娃機行竊 大人獲緩起訴處分
2023/09/19 22:53

教唆兒童鑽進娃娃機行竊 大人獲緩起訴處分
專偷娃娃機店昂貴公仔 竟自稱「現代版廖添丁」義賣捐給孤兒院
2022/07/01 09:58

專偷娃娃機店昂貴公仔 竟自稱「現代版廖添丁」義賣捐給孤兒院

約3分鐘價值翻漲 新左營買近台積電計畫
2條通男跑路四處藏匿 偷娃娃機店1.5萬現金落網
2023/09/19 23:30

2條通男跑路四處藏匿 偷娃娃機店1.5萬現金落網
鎖定零錢不理商品 賊撬整排娃娃機竊萬元
2019/02/20 11:36

鎖定零錢不理商品 賊撬整排娃娃機竊萬元

許富凱秀浪漫 送媽CITIZEN賞櫻錶心意
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播