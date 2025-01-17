遭陳玉珍嗆「惡僕欺主」楊力州妻曝收威脅訊息「送小孩去ＸＸ」

導演楊力州（右）與妻子朱詩倩（左）。（資料照）

2025/01/17 13:35

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍日前提案刪除公視23億元預算。導演楊力州警告藍營小心影視工作者的反撲，陳玉珍還留言開嗆楊力州「惡僕欺主」，並揚言要把反對的名單全部都公布。對此楊力州的妻子朱詩倩今日稍早在臉書PO文表示，自從丈夫的發文與行動後收到許多威脅、恐嚇訊息，她身為母親非常無助，但也只能更堅強，為了給孩子好的未來而努力。

朱詩倩在臉書PO文表示，自己是來自深藍的家族，但一直是政治冷感的人，和丈夫交往時去看職棒，自己總是幫錯隊加油（力州是兄弟象迷），昨天短短24小時內，力州的手機響不停，上百通訊息及來電不斷湧入，他因為必須專心拍攝，所以只能把手機交出來。

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朱詩倩指出，看到楊力州連吃顆飯糰的時間都沒有，為的是要完成一部老人公益影片，希望如同我們的父母能更有尊嚴的活著！這是他的工作，也是自己必須承擔的日常，前天因為力州的一則發文及行動，得到影視工作者巨大的迴響要一起並肩而行，身為妻子的她一定支持，但身為母親的她開始不安的在眾多留言中小心翼翼的尋覓可能的威脅。

朱詩倩續指，留言中「送楊力州小孩去X X」、「他們讀哪裡」，還有更多是惡意中傷的髒話謾罵，她希望這些都是殭屍帳號留言，從沒想過今天必須擔心孩子上下學是否安全，身為母親的她願獨自承擔，雖然非常無助，但也只能更堅強，為了給孩子好的未來而努力，「請罷免他們！」

貼文曝光後吸引不少網友留言表示「請盡速報案，加油！」、「絕對支持你們」、「台灣人會在你們身邊支持你們、保護你們。我們站在一起！」

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