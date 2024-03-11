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中輟生加入幫派撞壞機車 角頭惡意索賠4萬遭花蓮警方逮捕

花蓮縣警察局刑警大隊執行掃黑專案，查獲謝姓男子及成員共6人到案吸收中輟生犯案，查扣組織背心、球棒及手機等證物一批。（花蓮警方提供）

花蓮縣警察局刑警大隊執行掃黑專案，查獲謝姓男子及成員共6人到案吸收中輟生犯案，查扣組織背心、球棒及手機等證物一批。（花蓮警方提供）

2024/03/11 14:55

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣警察局刑警大隊執行掃黑專案，循線破獲北部專門吸收未成年中輟生非法販毒及暴力討債的幫派，警方指出，因中輟生不慎撞傷機車，原本只是數千元維修費，竟遭組織索賠4萬多元維修費，還向中輟生母親討債，全案以違反組織犯罪條例移送地檢署偵辦。

花蓮警方今指出，日前偵辦一起少年竊盜案，發現涉案中輟少年逃家到雙北地區期間，遭新北市謝姓男子為首的不法組織吸收，謝嫌以提供生活照料、吃喝玩樂為誘因，要求組織成員從事販毒、械鬥等不法犯行，如有不從，即動用私刑懲罰。

花蓮少年在外不慎把組織提供的機車撞壞車頭等部分，維修費應該幾千塊，但組織成員卻要求負擔購買新車的費用，少年無力償還，組織成員竟跑到少年家上門追討，最後以維修費46520元由少年母親付款，甚至恐嚇逼迫簽借據表示是自願還款。

專案小組報請新北地方檢察署指揮偵辦，與新北市政府警察局海山分局、新莊分局、台北市政府警察局內湖分局及桃園市政府警察局龜山分局等單位，上月底前往雙北地區，檢肅謝姓首要及成員共6人到案，查扣組織背心、球棒及手機等證物一批，全案以違反組織犯罪條例移送地檢署偵辦。

警察局長王旭昌說，青少年因智慮未熟，容易被不法幫派組合吸收並從事不法行為。花蓮縣警察局配合全國同步掃黑肅槍專案，跨區強力掃蕩黑道幫派，阻絕幫派吸收青少年意圖，同時也幫助身陷其中的青少年導回正途，警方將持續打擊不法，淨化轄區治安。

花蓮縣警察局刑警大隊執行掃黑專案，查獲謝姓男子及成員共6人到案吸收中輟生犯案，查扣組織背心、球棒及手機等證物一批。（花蓮警方提供）

花蓮縣警察局刑警大隊執行掃黑專案，查獲謝姓男子及成員共6人到案吸收中輟生犯案，查扣組織背心、球棒及手機等證物一批。（花蓮警方提供）

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