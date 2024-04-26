國1聯結車撞上掉落車道貨櫃！駕駛不治

營半聯結車碰撞掉落在路上的貨櫃發生事故。（警方提供）

2024/04/26 10:00

首次上稿 08:03

更新時間 10:00

〔記者周敏鴻／桃園報導〕劉姓男子清晨約5點駕駛營半聯結車行經國道1號北上65公里處桃園市平鎮區路段時，碰撞掉落在內側車道上的貨櫃，營半聯結車因猛力衝撞而側翻，劉男一度受困車內，桃園市政府消防局獲報前來破壞車體救他脫困，緊急送醫仍宣告不治。警方調查，掉落的貨櫃屬於1輛不明原因自撞護欄的物流車，正積極追查物流車駕駛到案，將依過失致死罪嫌究責。

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警方調查，1輛物流車清晨約5點行經該路段時，不明原因自撞護欄，貨櫃因而掉落在內線與中線車道範圍，隨後駕駛營半聯結車經過該路段的44歲劉男，發現貨櫃時已不及閃避，猛力衝撞貨櫃後，營半聯結車側翻、車頭嚴重毀損，導致劉姓男子重傷受困車內。

桃園市政府消防局獲報後，緊急派員前往救援，利用破壞器材助劉男脫困時，他已OHCA，緊急送往聯新國際醫院搶救，仍回天乏術，聞訊的親友都驚訝悲慟。

警方說，物流車駕駛肇事後，並未停留在現場，警方正循線追查，將依過失致死罪嫌等，追究他的刑責。國道1號北上交通於事故發後，一度回堵2公里，上午8點29分，現場完全排除，國道交通才恢復順暢。

營半聯結車碰撞貨櫃事故現場一片凌亂。（警方提供）

營半聯結車碰撞貨櫃事故現場一片凌亂。（擷取自網路）

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