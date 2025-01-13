日本宮崎外海規模6.9地震 氣象廳針對2縣發布海嘯警報
日本九州宮崎縣外海在當地時間晚間9點19分（台灣時間8點19分），發生規模6.9地震，震央位於宮崎縣的東側海域日向灘。（圖擷取自日本氣象廳官網）
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本九州宮崎縣外海在當地時間晚間9點19分（台灣時間8點19分），發生規模6.9地震，震央位於宮崎縣的東側海域日向灘，地震深度30公里，最大震度5弱。目前日本氣象廳已對宮崎縣、高知縣發布「海嘯注意警報」，同時調查這起是否與「南海海槽」（南海トラフ）有關。
綜合日媒報導，根據日本氣象廳官網資料，宮崎縣的東側海域日向灘在今（7）日晚間，陸續發生5起地震，其中規模最大的地震為6.9，宮崎縣的髙鍋町、新富町及宮崎市出現最大震度5弱；宮崎縣、佐賀縣、熊本縣、大分縣、鹿兒島縣的部分地區，則是最大震度4。氣象廳表示，已對高知縣、宮崎縣發布海嘯警報，預估高度一公尺。
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另外，本次地震震央地點與去年8月初的宮崎縣7.1地震相同，也是氣象廳一直警戒的「南海海槽地震」地區，目前氣象廳已召集專家進行調查，確認是否要再度頒布「南海海槽大地震臨時資訊」（南海トラフ地震臨時情報）。
【地震情報】— ウェザーニュース （@wni_jp） January 13, 2025
1月13日 21:19 震度5弱
【宮崎県】宮崎県北部平野部 宮崎県南部平野部
▶生放送で解説中 https://t.co/womAMSMAQqhttps://t.co/7nnEoQVW4P pic.twitter.com/m41Dnh2E43
????音声あり— 特務機関NERV （@UN_NERV） January 13, 2025
【津波情報 2025年1月13日】
津波注意報を発表しました。
［震源に関する情報］
21時19分頃、日向灘を震源とする地震。震源の深さは約30km、地震の規模はM6.9と推定。 pic.twitter.com/ytdaD1LIQF
【緊急地震速報】— 首相官邸（災害・危機管理情報） （@Kantei_Saigai） January 13, 2025
日向灘で地震 九州で強い揺れ
強い揺れに警戒してください。
発表日時 13日21時19分
対象地域：宮崎県南部平野部、宮崎県北部平野部、宮崎県南部山沿い、鹿児島県大隅、宮崎県北部山沿い、熊本県球磨、鹿児島県薩摩、大分県南部、熊本県天草・芦北、熊本県熊 （1/2）
【速報】気象庁は南海トラフ巨大地震につながるか調査を開始 https://t.co/ny5tKLDPD0— ライブドアニュース （@livedoornews） January 13, 2025
13日午後10時半から、南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会を開催する。調査結果がまとまり次第、「南海トラフ地震臨時情報」でお知らせするとしている。 pic.twitter.com/TlCAJ6sfKA