日本宮崎外海規模6.9地震 氣象廳針對2縣發布海嘯警報

日本九州宮崎縣外海在當地時間晚間9點19分（台灣時間8點19分），發生規模6.9地震，震央位於宮崎縣的東側海域日向灘。（圖擷取自日本氣象廳官網）

2025/01/13 21:28

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本九州宮崎縣外海在當地時間晚間9點19分（台灣時間8點19分），發生規模6.9地震，震央位於宮崎縣的東側海域日向灘，地震深度30公里，最大震度5弱。目前日本氣象廳已對宮崎縣、高知縣發布「海嘯注意警報」，同時調查這起是否與「南海海槽」（南海トラフ）有關。

綜合日媒報導，根據日本氣象廳官網資料，宮崎縣的東側海域日向灘在今（7）日晚間，陸續發生5起地震，其中規模最大的地震為6.9，宮崎縣的髙鍋町、新富町及宮崎市出現最大震度5弱；宮崎縣、佐賀縣、熊本縣、大分縣、鹿兒島縣的部分地區，則是最大震度4。氣象廳表示，已對高知縣、宮崎縣發布海嘯警報，預估高度一公尺。

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另外，本次地震震央地點與去年8月初的宮崎縣7.1地震相同，也是氣象廳一直警戒的「南海海槽地震」地區，目前氣象廳已召集專家進行調查，確認是否要再度頒布「南海海槽大地震臨時資訊」（南海トラフ地震臨時情報）。

【緊急地震速報】

日向灘で地震 九州で強い揺れ

強い揺れに警戒してください。

発表日時 13日21時19分

対象地域：宮崎県南部平野部、宮崎県北部平野部、宮崎県南部山沿い、鹿児島県大隅、宮崎県北部山沿い、熊本県球磨、鹿児島県薩摩、大分県南部、熊本県天草・芦北、熊本県熊 （1/2） — 首相官邸（災害・危機管理情報） （@Kantei_Saigai） January 13, 2025

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