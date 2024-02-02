竟賣毒品給青少年 嘉縣警局少年隊查獲高市製毒工廠

嘉義縣警察局少年隊查獲製毒工廠。（警方提供）

2024/02/02 16:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣警察局少年警察隊今年成立「少年掃黑專責小隊」，日前查獲販賣毒品案，發現有幫派份子販賣毒品給青少年，循線追查，昨天在高雄市查獲幫派組合分子林嫌及陳嫌共同製毒工廠，有700多公克安非他命及大量毒品咖啡包，減少青少年遭受毒害。

警方表示，經追查毒品案，跟監蒐證，昨報請橋頭地檢署檢察官鍾岳璁指揮，由掃黑小隊長與嘉義縣刑大二隊、鑑識科、民雄分局偵查隊及高雄市政府警局湖內分局，兵分兩路執行2處搜索，查獲安非他命、甲基甲基卡西酮、愷他命、毒品咖啡包101包及各式製造毒品工具，另於高雄市陳嫌住處查獲愷他命12包、毒品咖啡包48包等物品，依違反毒品危害防制條例製造、意圖販賣毒品等罪嫌移送法辦。

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據了解，林、陳以少量小包裝為主，賣給下線的毒品咖啡包每包約130元到150元，價格便宜，主要有賣給外籍人士，製毒場所就在住處。

嘉義縣警察局局長林宏儒表示，青少年容易於寒假年節期間遭受不法集團引誘施用毒品，吸收成為販毒「小蜜蜂」，危害青少年身心健康，警方持續溯源毒品追查上游，從源頭遏阻毒品犯罪。

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嘉義縣警察局少年隊查獲製毒工廠的毒品。（警方提供）

嘉義縣警察局少年隊查獲製毒工廠的毒品。（警方提供）

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