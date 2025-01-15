台灣議題研究中心民調：藍白立委不滿意度飆破5成 8成挺行使罷免權

民進黨立委沈伯洋等人今召開記者會，公布全國大罷免民調結果。（圖由TPOC台灣議題研究中心提供）

2025/01/15 13:32

〔記者陳政宇／台北報導〕公民團體於全台各地發起罷免國民黨立委行動，民進黨立委沈伯洋等人今（15日）公布TPOC台灣議題研究中心的最新民調。結果顯示，國民黨及民眾黨立委的不滿意度，雙雙飆破5成；且有80.1%的民眾同意，「如果立委做不好，人民有權利可以罷免他」。

沈伯洋今偕同民進黨籍新北市議員林秉宥、桃園市議員魏筠、台中市議員黃守達、基隆市議員張之豪、新竹縣議員歐陽霆，以及無黨籍苗栗縣議員曾玟學，舉行全國大罷免民調公布與「回應民意我不缺席」記者會。

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針對各政黨立委的滿意度，民調顯示，有42.7%民眾對民進黨立委表達滿意、41.3%不滿意、16.1%無明確意見；有33.6%對國民黨立委滿意、51.3%不滿意、15.2%無明確意見；有29%對民眾黨立委滿意、53.3%不滿意、17.7%無明確意見。

沈伯洋指出，民調數據顯示各選區對國民黨以及民眾黨立委的不滿意度皆突破5成，且有近3成表示「非常不滿意」，凸顯國眾兩黨立委近一年來所作所為悖離多數民意。魏筠進一步分析，選民對自己選區國民黨立委非常不滿意比例高達21％，整體來到33％，已超過罷免門檻同時；而國民黨立委的整體不滿意度51%，高於對國民黨選區立委的不滿意度，透露民眾對藍委的不滿有部分來自對其他選區或對不分區的反感。

另外，民調也顯示，高達80.1%的民眾同意，如果立委做不好，人民有權利可以罷免他。黃守達解讀，逾8成民眾認同公民有權罷免不適任的立委，悖離多數民意的立委應誠實面對公民的強烈不滿與質疑，而非攻擊民進黨企圖轉移輿論焦點。

林秉宥表示，國眾兩黨主修的「選罷法」，有55.9%的民眾認為將罷免門檻提高到「同意罷免的票數要比當初當選的得票還要多」不合理，代表藍白兩黨為了自肥而違背民主程序修法，民眾都看在眼裡。他呼籲，現在已經是民氣可用的時候，身為民意代表，首先應該是回應民意，罷免不適任的立委。

本次民調委託TPOC台灣議題研究中心調查，調查日期是2025年01月10日至2025年01月11日。調查地區為戶籍於台閩地區22縣市，且年滿20歲的一般民眾。有效樣本為1079份，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.98個百分點內。

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