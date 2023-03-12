竹聯明仁會高調春酒效應 新北警連5天強勢臨檢

新北市警局連5天強勢臨檢，市警局長廖訓誠到三重分局主持勤教。（記者姚岳宏翻攝）

2023/03/12 23:02

〔記者姚岳宏／台北報導〕竹聯幫明仁會在台北市大直萬豪酒店辦春酒，席開80桌，還請來辣妹列陣迎賓，高調行逕引發社會譁然，警政署祭出鐵腕強勢大規模掃黑，新北市警局也於3月8日至12日展開了一系列「幫派專案臨檢」行動，除全力掃蕩黑幫勢力，也商請轄內大型飲宴餐廳業者共同承擔社會責任，配合警方執法。

新北市警方今晚針對竹聯等黑幫，再度執行「幫派專案臨檢」，市警局特別規劃各分局針對幫派組織經常聚集出入處所及可能圍事行業，執行臨檢勤務，市警局長廖訓誠也到曾破獲轄內明仁會據點的三重分局主持勤教，強調警方貫徹「幫派零容忍」立場。

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新北市警方5天擴大臨檢勤務，動員警力1283人次，針對幫派經常聚集出入治安處所482處進行威力掃蕩，並就聯外道路及主要幹道規劃路檢點計108處，共查獲毒品案12件18人（各級毒品約1700餘公克）、詐欺5件7人、洗錢防制法3件3人，另破獲組織犯罪、槍砲、妨害自由、竊盜、傷害、殺人未遂、賭博及各類通緝犯29人。

警方強調維護公權力不容挑釁，絕不容許黑道幫派有任何串聯公開活動及暴力違法行為，如發現必全力偵辦，並向上溯源為首者及幕後涉及之幫派組織，提報治平專案以組織犯罪移送。

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新北市警局展開一系列「幫派專案臨檢」行動，除全力掃蕩黑幫勢力，也商請轄內大型飲宴餐廳業者共同承擔社會責任，配合警方執法。（記者姚岳宏翻攝）

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