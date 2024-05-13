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Uber司機性侵印尼籍女大生 判刑7年半定讞

Uber曾姓司機性侵印尼女學生，判7年6月定讞。（情境照）

Uber曾姓司機性侵印尼女學生，判7年6月定讞。（情境照）

2024/05/13 12:21

〔記者張文川／台北報導〕台中市Uber營業小客車曾姓司機，2021年凌晨載到出遊的印尼女學生，他藉口「載妳去看夜景」將車開到山區，強脫對方衣褲性侵。曾男辯稱是女學生向他借錢又搶他錢包，他為了搶回錢包才摸到她下體，二審法官認為，曾男開車時即已刻意關掉行車紀錄器，可證其心懷不軌，不採信辯詞，依加重強制性交罪重判7年6月；最高法院駁回曾男上訴，全案定讞。

判決書指出，曾男於2021年9月15日凌晨1時許，載印尼籍女學生到中市某大學的宿舍，曾男在車上與女學生攀談，詢問「可以陪我一下嗎？大概5分鐘就好、我會送妳回學校」，女學生擔心遭不測而勉強答應。

曾男在Uber叫車平台點選「結束行程」，將女學生載到昏暗、無燈光、無人無車的山上，要求她改坐副駕駛座，曾男從駕駛座強行跨坐過來，調整副駕座椅往後躺平，強脫衣褲性侵，女學生大喊「不要了，我要回去了」也不管用，曾男事後將她載回宿舍。

一審台中地院審理時，曾男律師辯稱，被害人案發後洗澡，驗傷沒有受傷痕跡，體內沒有曾男DNA。法官認為，被害人由男友陪同報警，跡證遭沖洗殆盡自是合理，被害人與曾男素不相識，沒有怨隙，被害人沒有故意捏造構陷他的必要，也欠缺臨時與陌生男人深夜同去賞夜景並發生親密關係的理由，不採信曾男說法，量刑7年6月。

二審時，曾男仍稱當天是女大生臨時說要去看夜景，他才把表定行程按掉，女大生隨後向他借2000元，「拉我的手去碰她的下面」，後來女大生還搶他的錢包，他為了搶回錢包，才伸手從她的裙子下面由下往上撈，無意冒犯。

合議庭認定，曾男若真的非主動邀約看夜景且被搶錢包，理應盡量保留行車紀錄等錄音證據，但曾男事後不僅未報案，還在開始行程後不久，就關閉行車紀錄器、里程紀錄，法官認定曾男自始即心懷不軌，才蓄意關閉以免留下跡證，仍認定有罪，維持一審罪刑。

最高法院亦認同二審判決，駁回曾男上訴定讞。

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