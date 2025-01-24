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    回家過年了！國道車潮湧現 明車流量達1.3倍地雷路段曝

    春節連假最後一天上班日，國道3號土城路段傍晚下班時間後雙向開始湧現返鄉車潮，行車速度緩慢。（記者廖振輝攝）

    春節連假最後一天上班日，國道3號土城路段傍晚下班時間後雙向開始湧現返鄉車潮，行車速度緩慢。（記者廖振輝攝）

    2025/01/24 18:33

    〔記者吳亮儀／台北報導〕明天開始春節連續假期，今天傍晚起國道開始有部分路段出現車潮。交通部高速公路局說，西部國道路網在下午1點後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1內湖到圓山南向、林口到五股北向，其餘國道路段大致正常。截到傍晚5點，國道交通量為71.6百萬車公里，預估今天交通量為107百萬車公里。

    高公局說明，明天（25日）是春節連續假期第一天，預估國道交通量為106百萬車公里，是年平均平日的1.2倍，其中南向交通量可達60百萬車公里，達到年平均平日的1.3倍，相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

    高公局預判明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武到左營端等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

    高公局提醒駕駛人明日東半部及桃園以北地區有局部短暫雨，行車遇大雨時應開亮車頭大燈，並保持較長的跟車距離，且小心駕駛及避免變換車道，以維行車安全。

    中部國道路況。（高公局提供）（記者吳亮儀攝）

    中部國道路況。（高公局提供）（記者吳亮儀攝）

    南部國道路況。（高公局提供）（記者吳亮儀攝）

    南部國道路況。（高公局提供）（記者吳亮儀攝）

    春節連假疏導措施。（高公局提供）

    春節連假疏導措施。（高公局提供）

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