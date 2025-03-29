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    恩綺、小微離境期限快到了！沉寂數日抖音最新影片曝光

    小微（圖左）和恩綺昨天除了到總統府前陳情，另外也不約而同地在沉寂多日後於抖音上發表新影片。（擷取自抖音，本報合成）

    小微（圖左）和恩綺昨天除了到總統府前陳情，另外也不約而同地在沉寂多日後於抖音上發表新影片。（擷取自抖音，本報合成）

    2025/03/29 17:00

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中配「小微」和「恩綺」因涉武統言論遭移民署廢止居留許可，並限期3月31日離境。對此，2人除了到總統府前陳情，隨後也不約而同地在沉寂多日後於抖音上發表新影片。

    繼劉姓中配網紅「亞亞在台灣」之後，中配「小微」和「恩綺」因涉武統言論也分別遭移民署廢止依親居留和長期居留許可，並限期在31日前離境。2人昨日在台籍丈夫陪同下到總統府前陳情，還拉起寫有「還我母親權」布條。另外，兩人沉寂多日的抖音帳號也分別發表了新影片。

    小微昨日晚上在抖音發布標題為「明天充滿了未知數，坦然接受一切發生！」的影片，但影片只有短短9秒。小微在影片中除了開場和大家問好外，只說了一句「謝謝最近很多人對我的關心和問候」。

    恩綺則在今日發表了標題「坎坷的道路是成長的過程」約2分鐘的影片。影片中，她介紹了自己在台灣的直播之路，表示一開始只是戶外旅遊主播，讓兩岸分別看到兩地不同處。一切改變在去年，隨著中國軍演次數增加，她感到害怕，不想要戰爭擴及自己的家人，所以她主張和平統一。

    恩綺說，她沒有鼓吹武統，她在路上隨處可見友善的台灣人和她聊「我們都是一家人」，稱讚中國的發展，讓她非常開心。她在台灣生活10多年，6年可以拿到護照但沒有拿，今天如果她台灣戶籍，它應該可以帶來安全，但她不後悔，不管多少人謾罵，說她吃愛國飯、蹭流量，她都會坦然面對，她依然堅定自己的信念。

    最後她說，抖音是她生活中的一份工作。她並批評，台灣正在經歷一場綠色恐怖，顛倒黑白，才導致她不得不和親人分開，「黎明前的黑暗，我相信一切都會風平浪靜」。

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