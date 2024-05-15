嘉義水上豬舍大火 警方發現獲救老人是通緝犯逮捕歸案

嘉義縣救援人員將黃姓老人救出。（嘉義縣消防局提供）

2024/05/15 21:04

首次上稿 20:20

更新時間 21:04

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣國道3號水上系統交流道旁一處豬舍及閒置道場，昨晚11點多發生大火，火勢猛烈，消防員徹夜滅火，今天早上10點多完全撲滅火勢；當地傳出建物內有1名77歲身障黃姓老人，失聯10多個小時後，救援人員在火場後方找到黃姓老人，他躲在建物後方安全處避難，並未受傷，經查，黃姓老人為公共危險通緝犯，警方下午將他移送嘉義地檢署，檢方偵訊後晚間7點以3萬元交保。

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昨晚11點多，國道3號北上300公里水上系統交流道周邊，邊坡旁有建物如豬舍等起火，縣消獲報後派遣三和、中埔、嘉太、大林、大美、朴子、水上、番路、祥和、雙福、鹿草等分隊消防員共20車、47人徹夜滅火，建築物燃燒面積約為2000平方公尺，救援人員救出躲避大火10多個小時的黃姓老人，送醫救治，今天下午被警方移送。

起火地點位於水上鄉三界村，三界村長陳重鏞說，建物位於鄉道嘉138線3公里處，水上系統交流道附近，是一處閒置道場，內部放著許多壓克力塑膠，火勢極大，建物內有一名身障老人居住。

據了解，黃姓老人原本住在嘉義市，後來偷住在此處的閒置空間，地主見他無害也未趕人，他有眼部疾病，視力不佳，因發生大火，被警方發現而被逮捕歸案。

嘉義縣救援人員將黃姓老人救出。（嘉義縣消防局提供）

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