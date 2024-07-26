盧秀燕又要出國啦！今晚飛美國繼續城市外交行程

凱文颱風前腳剛走，台中市長盧秀燕今晚再度飛美國繼續城市外交行程。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/26 20:12

首次上稿 19:24

更新時間 20:12（今晚機票自費）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕凱米颱風剛離開台灣，日前出訪卻因颱風來襲，落地美國6小時即折返的台中市長盧秀燕，今晚又將啟程赴美延續還有一半行程的城市外交之旅，仍訂31日結束返國。據了解，盧秀燕今晚再度赴美是自費購買機票。

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盧秀燕原訂22日到31日出訪美國，22日已飛往美國，因凱米颱風威力增強，台中市被中央氣象署列警戒範圍，落地美國6小時的盧秀燕決定折返坐鎮，24日趕回主持台中市災害應變中心一級開設會議。

盧秀燕兩天來勘察台中市水情及沙鹿積淹水，到今晚確認積淹水消退，各式風災後整理作業告段落，台中市在這次颱風未傳重大災情，幾經評估，今晚宣布再度啟動赴美，完成後續行程。

日前盧秀燕出訪又折返的決定，引發綠營議員痛批根本作秀，浪費機票公帑等，盧秀燕這次再度赴美訪問是自費購買機票出訪，把原訂未完的行程完成，為台中市做城市外交。

據了解，盧秀燕訪美行程還有一半，這是她就任台中市長以來首度訪美，主要拜訪台中的姊妹市，美國姊妹市均安排「市長對市長」的高規格接待，她基於姊妹市情誼及尊重，決定親自拜訪。此外，美國僑界多方邀約盧秀燕訪美多年，之前卡在疫情無法成行，這次出訪，僑界已安排在洛杉磯舉行大型交流，預估有200盛況，她基於僑界盛情難卻，也想赴約，舉行演講。

台中市政府指出，盧秀燕今晚再赴美訪問，把原訂未完的行程完成，為台中市做城市外交。

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